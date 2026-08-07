Cloudflare présente le navigateur Kitesurf conçu pour les agents d’intelligence artificielle

Cloudflare, l’un des leaders de l’infrastructure et de la sécurité Internet, a annoncé Kitesurf, un navigateur cloud spécialement conçu pour les agents d’intelligence artificielle. Selon ixbt.com, cette nouvelle solution ne s’adresse pas aux utilisateurs ordinaires, mais directement aux systèmes logiciels autonomes capables d’exécuter des tâches numériques. Techcrunch.com rapporte cette information.

Aujourd’hui, les technologies d’intelligence artificielle évoluent : de simples chatbots répondant aux questions, elles deviennent des agents capables d’effectuer des opérations complexes au nom de l’utilisateur. Selon les experts, les navigateurs de nouvelle génération joueront un rôle déterminant dans ce processus, car ils devront pouvoir parcourir les pages web et utiliser les ressources Internet comme le ferait un humain.

Caractéristiques techniques et avantages

Contrairement aux navigateurs web traditionnels conçus pour les humains, un navigateur destiné à l’intelligence artificielle ne s’intéresse pas aux éléments visuels tels que la mise en page, les thèmes colorés, les fenêtres ouvertes ou les extensions. Cloudflare explique que, pour un tel système, la gestion du contexte, les performances, le coût des tokens et la capacité à changer d’échelle sont plus importants.

Kitesurf fonctionne entièrement sur la plateforme serverless Workers de l’entreprise. Selon ses développeurs, cette approche permet aux agents d’intelligence artificielle de travailler efficacement sur le web en consommant beaucoup moins de ressources que Chromium. Le navigateur économise notamment une quantité importante de puissance de calcul et de mémoire lors de tâches courantes comme la capture d’écran et l’extraction du code HTML.

Base logicielle et sécurité

Le navigateur Kitesurf n’a pas été développé à partir de zéro, mais construit à partir de plusieurs technologies existantes. Il intègre le moteur de rendu modulaire Blitz, l’analyseur CSS Stylo du navigateur Firefox ainsi que le moteur ECMAScript Boa JS, écrit en Rust. L’idée initiale serait également née sous l’influence du moteur Rust open source Obscura.

Les représentants de l’entreprise soulignent que les navigateurs fondés sur l’intelligence artificielle pourraient être exposés à des menaces de sécurité très différentes. Ces systèmes pourraient notamment être vulnérables aux attaques par injection de prompts ; l’architecture du navigateur tient donc compte de ces risques.

Kitesurf est actuellement en phase de bêta-test et proposé gratuitement aux développeurs via Browser Run. Cet outil permet aux spécialistes d’interagir au niveau logiciel avec des instances de navigateur gérées sur le réseau Cloudflare. D’après les premiers essais, le navigateur ouvre correctement les pages de ressources et d’applications populaires telles que TodoMVC, Wikipédia et Hacker News.