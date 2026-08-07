Visite chez BelOMO : les secrets des puissantes jumelles de l’OTAN remises à Loukachenko

·110·Monde
Visite chez BelOMO : les secrets des puissantes jumelles de l’OTAN remises à Loukachenko

Photo : « Pul Pervogo »

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a reçu un cadeau inattendu et intéressant lors de sa visite à la société anonyme ouverte « Zenit-BelOMO ». Le chef de l’État s’est vu remettre des jumelles modernes fabriquées par des spécialistes locaux de l’optique selon les normes de l’OTAN.

C’est ce que rapporte la chaîne Telegram « Pul Pervogo », proche du service de presse du dirigeant biélorusse.

Étanches, antibuée et avec un grossissement de 7 fois

Lors de la remise du cadeau, Alexandre Moroz, directeur général de la société de gestion du holding « BelOMO », a souligné les caractéristiques techniques particulières et supérieures du produit :

« En souvenir de votre visite chez les spécialistes biélorusses de l’optique, nous vous offrons ces jumelles. Elles sont fabriquées selon les normes de l’OTAN. L’intérieur est rempli de gaz et elles sont étanches : elles résistent à une immersion jusqu’à 5 mètres de profondeur. Les lentilles ne s’embuent pas lorsque la température change, les axes optiques se règlent facilement de moins 3 à plus 3 et aucun réglage dioptrique supplémentaire n’est nécessaire, autrement dit, il n’y a rien à tourner », — a déclaré le dirigeant de l’entreprise.

Il a également souligné que les jumelles étaient très résistantes et capables d’agrandir l’image jusqu’à 7 fois — a-t-il précisé.

« Nous les testerons dès aujourd’hui en hélicoptère »

Alexandre Loukachenko a répondu à ce cadeau par une plaisanterie pleine de sous-entendus :

« Nous les testerons dès aujourd’hui. J’ai mon propre contrôleur », — a déclaré le président biélorusse.

Par ces mots, Loukachenko faisait allusion à son habitude, lors de ses déplacements professionnels en hélicoptère, de surveiller régulièrement depuis les airs les récoltes et les activités agricoles dans les différentes régions du pays.

La direction de l’entreprise a également offert au président un tableau symbolique spécialement réalisé en verre optique, représentant une femme tenant des jumelles ainsi que des cigognes.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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