Un accident en Chine stupéfie : une voiture reste suspendue à une paroi rocheuse

À Chongqing, en Chine, une voiture blanche est restée suspendue à une paroi rocheuse près de l’entrée d’un tunnel après que son conducteur a perdu le contrôle. Cette situation de « stationnement » insolite a attiré l’attention des réseaux sociaux et de la police.

Les images d’une caméra embarquée montrent une voiture blanche ayant quitté la route avant de se retrouver coincée entre une paroi rocheuse et des arbres, près de l’entrée du tunnel. Après avoir quitté la chaussée, le véhicule a grimpé sur la paroi rocheuse et s’est retrouvé bloqué entre les arbres et un coffret électrique.

Pour secourir le conducteur en toute sécurité, les pompiers arrivés sur place ont utilisé une échelle spéciale. Ils sont parvenus à le faire descendre prudemment de la voiture.

La police enquête actuellement sur les causes et les circonstances exactes de l’accident de la route.