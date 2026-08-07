Le fabricant d’ordinateurs modulaires annonce une fuite de données

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Le fabricant d’ordinateurs modulaires annonce une fuite de données

L’entreprise Framework, connue pour ses ordinateurs portables modulaires et faciles à réparer, a averti tous ses clients qu’un incident de sécurité s’était produit et que des données personnelles avaient été volées. Cet incident cyber a ravivé les inquiétudes concernant la confidentialité des utilisateurs et la fiabilité des services tiers sur le marché technologique. À ce sujet, Techcrunch.com rapporte ce qui suit.

Selon TechCrunch, plusieurs clients ont écrit jeudi sur les réseaux sociaux au sujet d’une notification spéciale envoyée par l’entreprise. Erik Schumacher, représentant de Framework, a confirmé que la fuite de données avait touché «tous les clients», mais a refusé de révéler le nombre exact de personnes concernées. Bien que les produits de la marque soient relativement spécialisés et destinés à un public restreint, les analystes estiment que l’entreprise a déjà vendu des centaines de milliers d’appareils.

Causes et conséquences de la cyberattaque

Selon la notification envoyée aux clients, l’incident a été provoqué par un problème dans l’infrastructure cloud de Metabase, le fournisseur d’analyses commerciales utilisé par Framework. Dans son blog officiel, Metabase a indiqué que la cyberattaque avait exploité une vulnérabilité de sécurité inconnue, c’est-à-dire une faille «zero-day». Les pirates ont exploité cette faille pour accéder aux bases de données clients stockées sur des serveurs cloud.

Une enquête interne menée par l’entreprise a établi que les attaquants avaient dérobé les noms, adresses e-mail, numéros de téléphone et adresses physiques des clients. Cependant, la direction de Framework a souligné que les informations bancaires et les coordonnées de paiement des clients étaient stockées en toute sécurité et n’avaient pas été compromises.

La sécurité de la chaîne d’approvisionnement

Cette affaire montre à quel point les services tiers et les logiciels utilisés par les entreprises technologiques modernes peuvent être vulnérables. De nombreuses grandes et moyennes entreprises s’appuient sur des plateformes cloud spécialisées pour gérer leurs données, et ce type de cyberattaque en chaîne peut affecter des millions d’utilisateurs finaux.

Aujourd’hui, les experts en cybersécurité recommandent aux entreprises de renforcer le contrôle de la sécurité de leur chaîne d’approvisionnement. Framework a déclaré prendre des mesures de sécurité supplémentaires face à la situation, tout en rappelant aux clients concernés de faire preuve de prudence dans l’utilisation de leurs données personnelles.

FrameworkCybersécuritéFuite De DonnéesMetabaseTechnologies
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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