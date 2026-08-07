« Navbahor » poursuit sa série de victoires sous Temur Kapadze

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« Navbahor » poursuit sa série de victoires sous Temur Kapadze

Lors d’un match reporté et important de la 16e journée de la Superligue d’Ouzbékistan, le club de Namangan « Navbahor » s’est imposé à l’extérieur face à « Surxon ».

Dans un match tendu et disputé à Namangan, les hommes de Temur Kapadze l’ont emporté sur le score minimal de 1:0 et ont inscrit trois précieux points à leur compteur.

Un but rapide qui a décidé du match

La rencontre a débuté par les offensives actives des « Faucons ». Dès la 5e minute l’attaquant de « Navbahor » Husayn Norchayev a transformé avec sang-froid le penalty accordé en faveur du club namanganais et a ouvert le score.

Malgré plusieurs occasions dangereuses de part et d’autre dans la suite du match, le score n’a plus évolué. Cette unique réalisation a offert une nouvelle victoire importante aux joueurs de Namangan.

La situation au classement

À la suite de ce succès, Temur Kapadze le « Navbahor » dirigé par a porté son total à 28 points et s’est hissé à la 3e place du classement.

Battu, « Surxon » occupe pour sa part la 12e place avec 18 points.

Feuille de match :

Superligue. 16e journée

« Surxon » – « Navbahor » 0:1

But : Husayn Norchayev 5 (pen.)

  • « Surxon » : 86. Davron Merganov, 6. Behzod Shamsiyev, 7. Dostonbek Tursunov, 11. Richard Fraydey (14. Tohirjon Ashurbayev, 63e), 15. Diyor Ramazonov (8. Humoyun Sherbo‘tayev, 46e), 21. Tornike Dzebniauri, 26. Behruz Shukurullayev, 31. Kamronbek Ergashev (27. Muhammadali Musaxanov, 46e), 32. Boburjon Rahimjonov (39. Mirmaqsud Mirusmonov, 63e), 66. Behro‘z Shaydulov, 91. A’zamjon Temirxonov.

  • « Navbahor » : 1. O‘tkir Yusupov, 2. Saidazamat Mirsaidov, 4. Islombek Mamatkazin, 7. Ruslanbek Jiyanov (6. Shohruh Abdurahmonov, 66e), 8. Diyor Xolmatov, 11. Husayn Norchayev, 13. Benjamin Teydi, 22. Umar Adhamzoda, 23. Vanya Ilich (30. Jasurbek Jaloliddinov, 66e), 34. Giorgi Jgerenaya, 77. Muhammadali Usmonov (17. Muhammadali G‘iyosov, 66e).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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