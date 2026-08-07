L’avenir de Harry Kane : Munich, la MLS et un possible retour en Angleterre

L’attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, pourrait rejoindre la MLS nord-américaine ou retourner dans le football anglais, son pays natal, lors de la prochaine étape de sa carrière. Les projets de l’attaquant anglais concernant son contrat suscitent un vif intérêt dans le monde du football, alors qu’il impressionne par ses performances et ses records en Bundesliga. Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à Goal.com, l’ancien milieu de terrain du Bayern, Dietmar Hamann, a partagé son avis sur l’avenir de Harry Kane. Selon lui, l’attaquant expérimenté compte rester à Munich dans les prochaines années, mais il n’est pas exclu qu’il rejoigne d’autres championnats au terme de sa carrière.

Comme on le sait, Harry Kane, qui a quitté Tottenham en 2023 pour commencer sa carrière à Munich, a réussi à s’imposer au sein du club allemand. Il a disputé 147 rencontres toutes compétitions confondues et inscrit 146 buts. Il ne lui reste désormais que 12 mois de contrat.

Un nouveau contrat et des trophées à Munich

Les deux parties se disent actuellement prêtes à négocier une prolongation de l’accord en vigueur. Après avoir mis fin à sa longue disette de trophées avec le Bayern, l’attaquant ambitionne de remporter la Ligue des champions et de devenir une légende du club.

Cependant, le joueur, qui a fêté ses 33 ans en juillet, comprend bien qu’avec le temps viendra le moment de quitter la compétition d’élite européenne. Le capitaine de l’équipe d’Angleterre avait également évoqué par le passé son intention de tenter sa chance comme kicker en NFL.

MLS et Angleterre : qu’attend Harry Kane ?

Selon Dietmar Hamann, Harry Kane peut encore marquer des buts en Allemagne pendant deux ou trois ans. Il estime qu’une fois âgé de 35 ans, l’attaquant pourrait rejoindre la MLS ou l’Arabie saoudite, même si le père de quatre enfants ne devrait pas être pressé de s’installer outre-Atlantique pour le moment.

L’expert estime que, tôt ou tard, Harry Kane retournera au Royaume-Uni. Même si ce retour ne se fait pas en tant que joueur, il est certain qu’il reviendra dans son pays pour y vivre de manière permanente. Toutefois, seul le joueur lui-même peut répondre clairement à ces questions.