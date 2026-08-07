La pépite du Real Madrid Franco Mastantuono rejoint la Fiorentina

L’un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial, Franco Mastantuono poursuivra sa carrière en Serie A italienne. Comme l’a annoncé Goal.com, la Fiorentina a officiellement confirmé l’arrivée du milieu de terrain du Real Madrid sous la forme d’un prêt d’une saison. Ce transfert est considéré comme une étape importante pour accélérer encore le développement du talent argentin en Europe. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon le communiqué officiel publié vendredi par le club italien, l’accord est uniquement temporaire. Les conditions du contrat ne prévoient ni option ni obligation d’achat pour le joueur. Les informations relayées par la presse selon lesquelles la durée du prêt serait automatiquement prolongée si la Fiorentina se qualifiait pour une compétition européenne n’ont pas été confirmées et ont été démenties. Le jeune footballeur pourra ainsi accumuler du temps de jeu régulier en équipe première en Italie.

L’ascension européenne du produit de la formation de River Plate

Arrivé l’an dernier au Real Madrid en provenance de River Plate pour 45 millions d’euros, Franco Mastantuono avait rapidement attiré l’attention grâce à ses performances remarquables. Produit du football argentin, le meneur de jeu de 18 ans a fait ses débuts professionnels à seulement 16 ans. Avec son club formateur, il a disputé 64 matchs officiels, inscrit 10 buts et affiché un potentiel exceptionnel pour son âge.

Son talent ne s’est pas limité au niveau des clubs. Mastantuono est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à porter le maillot de l’équipe nationale d’Argentine. Le milieu de terrain a débuté sous les ordres de Lionel Scaloni à l’âge de 17 ans et 296 jours, effaçant le record d’Adolfo Heizinger, qui tenait depuis près d’un siècle. Une nouvelle preuve de la rareté de son talent.

L’expérience acquise à Madrid et les perspectives à Florence

Lors de sa première saison au Real Madrid, Mastantuono a réussi à participer à 35 matchs toutes compétitions confondues, malgré l’immense concurrence au sein de l’effectif étoilé du club merengue. Il a notamment disputé huit rencontres de Ligue des champions, acquérant une expérience précieuse dans la compétition la plus prestigieuse d’Europe. Malgré cela, les dirigeants espagnols ont estimé qu’il valait mieux le voir jouer régulièrement en Serie A plutôt que de le maintenir sur le banc.

Le jeune joueur, qui prendra la direction du stade Artemio-Franchi, aura l’occasion de s’adapter aux exigences élevées du championnat italien et de continuer à développer ses qualités. Le Real Madrid a déjà eu recours à de telles méthodes éprouvées pour faire progresser ses jeunes talents, ce qui devrait également favoriser son avenir.