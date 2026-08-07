4 milliards de dollars dépensés aux États-Unis pour annuler des projets éoliens offshore

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4 milliards de dollars dépensés aux États-Unis pour annuler des projets éoliens offshore

L’administration américaine a accepté de verser 1,2 milliard de dollars supplémentaires d’indemnisation à l’entreprise énergétique allemande RWE en échange de l’arrêt de l’un des grands projets éoliens offshore du pays. Selon Heatmap News et ixbt.com, ces fonds servent à fermer définitivement les projets de centrales éoliennes prévus au large des côtes de la Californie, de la Louisiane et de New York. Techcrunch.com rapporte .

Au total, l’administration américaine a déjà dépensé 3,93 milliards de dollars pour convaincre les entreprises contractantes de renoncer à leurs licences offshore. Dans le cadre de cet accord, RWE doit consacrer 900 millions de dollars à l’achat d’une participation minoritaire dans un terminal d’exportation de gaz naturel liquéfié (LNG) en Louisiane.

Retour à l’énergie conventionnelle et conséquences

Les 300 millions de dollars restants devraient servir à acheter de nouvelles turbines à gaz destinées à alimenter les 15 centrales électriques les plus sollicitées du pays. Selon les experts, ces centrales figurent parmi les installations les plus coûteuses à exploiter et les plus polluantes pour l’environnement.

Actuellement, la forte demande de nouvelles turbines sur le marché mondial entraîne des files d’attente et des retards qui se prolongent jusqu’au début des années 2030. Le calendrier d’installation et de mise en service complète de ces turbines à gaz reste donc incertain.

La stratégie de RWE et le marché international

Parmi les projets annulés figurait également une grande centrale éolienne prévue au large des côtes de New York, dont la capacité devait dépasser 3 gigawatts. Cette décision est considérée comme une perte importante pour le secteur des énergies vertes du pays.

Malgré cela, RWE n’a pas cessé d’investir dans les énergies renouvelables dans d’autres régions du monde. L’entreprise allemande a notamment annoncé avoir remporté 6,9 gigawatts de nouvelles capacités lors d’une récente vente aux enchères au Royaume-Uni.

Énergie ÉolienneÉtats-UnisRWEGaz NaturelInvestissement
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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