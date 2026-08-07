Déclaration de Dmytro Kuleba : les Ukrainiens doivent se préparer à une période difficile

L’ancien ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a averti la population que le pays s’apprêtait à traverser une période difficile et complexe. Selon lui, la Russie pourrait encore intensifier les frappes de missiles et de bombes aériennes contre Kyiv et d’autres grandes agglomérations.

Dans une déclaration au média ukrainien « Obozrevatel », l’ancien ministre a souligné que la guerre ne prendrait pas fin prochainement et que le chemin vers la paix serait très long et difficile.

« La guerre ne prendra pas fin prochainement » : les Ukrainiens doivent se préparer à une période difficile

Selon Dmytro Kuleba, la situation sur le front et les actions de l’adversaire n’indiquent pas un arrêt prochain de la guerre :

« Les Ukrainiens doivent se préparer sérieusement à une période difficile et éprouvante. La Russie poursuivra sa tactique de frappes contre Kyiv et d’autres zones habitées. Le chemin vers la paix sera très long », — a souligné Kuleba.

Les frappes de bombes aériennes à Soumy ont quadruplé

Cette déclaration de l’ancien ministre est également confirmée par les chiffres réels sur le terrain. Volodymyr Babytch, premier adjoint du chef de l’administration militaire de la région de Soumy, a notamment annoncé que la Russie avait récemment considérablement intensifié ses frappes contre le centre régional à l’aide de bombes aériennes guidées (KAB).

La dynamique des frappes a évolué comme suit :

En juin : En moyenne, la ville recevait 1 bombe aérienne par jour ;

En juillet : La moyenne quotidienne a atteint 2 bombes par jour ;

Actuellement : En moyenne, jusqu’à 4 bombes aériennes sont larguées chaque jour.

L’intensification de ces attaques montre à quel point les avertissements de l’ancien ministre sont sérieux.

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