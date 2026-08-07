Déclaration de Dmytro Kuleba : les Ukrainiens doivent se préparer à une période difficile

·208·Monde
Déclaration de Dmytro Kuleba : les Ukrainiens doivent se préparer à une période difficile

L’ancien ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a averti la population que le pays s’apprêtait à traverser une période difficile et complexe. Selon lui, la Russie pourrait encore intensifier les frappes de missiles et de bombes aériennes contre Kyiv et d’autres grandes agglomérations.

Dans une déclaration au média ukrainien « Obozrevatel », l’ancien ministre a souligné que la guerre ne prendrait pas fin prochainement et que le chemin vers la paix serait très long et difficile.

« La guerre ne prendra pas fin prochainement » : les Ukrainiens doivent se préparer à une période difficile

Selon Dmytro Kuleba, la situation sur le front et les actions de l’adversaire n’indiquent pas un arrêt prochain de la guerre :

« Les Ukrainiens doivent se préparer sérieusement à une période difficile et éprouvante. La Russie poursuivra sa tactique de frappes contre Kyiv et d’autres zones habitées. Le chemin vers la paix sera très long », — a souligné Kuleba.

Les frappes de bombes aériennes à Soumy ont quadruplé

Cette déclaration de l’ancien ministre est également confirmée par les chiffres réels sur le terrain. Volodymyr Babytch, premier adjoint du chef de l’administration militaire de la région de Soumy, a notamment annoncé que la Russie avait récemment considérablement intensifié ses frappes contre le centre régional à l’aide de bombes aériennes guidées (KAB).

La dynamique des frappes a évolué comme suit :

  • En juin : En moyenne, la ville recevait 1 bombe aérienne par jour ;

  • En juillet : La moyenne quotidienne a atteint 2 bombes par jour ;

  • Actuellement : En moyenne, jusqu’à 4 bombes aériennes sont larguées chaque jour.

L’intensification de ces attaques montre à quel point les avertissements de l’ancien ministre sont sérieux.

Partagez votre avis dans les commentaires et envoyez cet article à vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !

Dmitriy KulebaUkraineRussieKievSoumy
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

L’étonnant miracle de la nature : le rare araçari à huppe bouclée d’Amazonie émerveille les scientifiquesL’étonnant miracle de la nature : le rare araçari à huppe bouclée d’Amazonie émerveille les scientifiquesAujourd'hui, 06:02Les revenus considérables de la mendicité à Dubaï suscitent l’intérêt sur les réseaux sociauxLes revenus considérables de la mendicité à Dubaï suscitent l’intérêt sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 05:48Le saut inattendu d’un chien a contraint une femme à avaler une cuillère de 17 cmLe saut inattendu d’un chien a contraint une femme à avaler une cuillère de 17 cmAujourd'hui, 05:42Enfant, Emily avait peur des requins ; elle entre dans le Guinness avec 106 espèces différentes tatouées sur le corpsEnfant, Emily avait peur des requins ; elle entre dans le Guinness avec 106 espèces différentes tatouées sur le corpsAujourd'hui, 05:37Les propos d’un passager provoquent l’évacuation de tout un avionLes propos d’un passager provoquent l’évacuation de tout un avionAujourd'hui, 00:53Une mère emprisonnée en Norvège pour avoir donné un prénom inhabituel à son filsUne mère emprisonnée en Norvège pour avoir donné un prénom inhabituel à son filsHier, 23:28
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes