La source de revenus que personne n’attendait : elle gagne des millions grâce aux ragots

Une femme de 67 ans vivant en Colombie a transformé de simples ragots en un véritable business, suscitant de nombreux débats sur les réseaux sociaux.

Selon les informations rapportées, elle sort chaque matin devant chez elle, écoute attentivement les conversations entre voisins et note ce qu’elle entend dans un carnet spécial. Elle recueille également des photos des habitants du quartier et établit des schémas montrant qui entretient quelle relation avec qui.

Il semblerait que la femme demande entre 15 000 et 30 000 pesos colombiens pour les dernières rumeurs, et encore davantage pour les informations jugées précieuses.

Fait intéressant, dans de nombreux cas, les gens ne lui achètent pas des informations : ils lui proposent plutôt plus d’argent pour qu’elle ne les révèle pas. Ainsi, un homme lui aurait versé près de 2,5 millions de pesos colombiens pour qu’elle ne raconte pas son infidélité à sa femme.

Cette histoire a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux et fait l’objet d’évaluations variées de la part des utilisateurs. Certains la qualifient d’idée commerciale hors du commun.