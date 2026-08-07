Sensation au Moyen-Orient : la Turquie, l’Arabie saoudite et le Pakistan créent une « OTAN musulmane » !

Photo : « Yeni Safak »

Un tournant historique s’est produit dans la géopolitique du Moyen-Orient et de l’Asie. La Turquie, l’Arabie saoudite et le Pakistan ont signé un traité de défense tripartite, fondant une nouvelle alliance militaire présentée comme une « OTAN musulmane ».

Selon l’agence « Yeni Şafak », cet accord, signé dans la ville sainte de La Mecque, a officiellement été baptisé « accord de La Mecque » et sa clause principale, la plus importante, concerne la défense collective .

« Une attaque contre l’un d’entre nous est une attaque contre tous » : le système de défense collective

L’aspect le plus marquant du document est qu’il reprend un principe similaire à l’article 5 de l’OTAN : toute attaque armée contre l’un des trois États sera considérée comme une attaque contre les trois pays.

Cet accord historique vise à contenir collectivement l’agressivité dans la région et à développer tous les domaines de la défense et de la coopération militaire entre les trois parties. Le projet, préparé minutieusement pendant près d’un an, est devenu le prolongement logique de l’accord bilatéral conclu en 2025 entre le Pakistan et l’Arabie saoudite .

Pourquoi maintenant ? Qu’est-ce qui a motivé la création de l’alliance ?

Selon les analystes, la décision des trois États a été motivée par l’instabilité croissante dans la région, le rôle géopolitique de l’Iran et la position de plus en plus agressive d’Israël.

L’Arabie saoudite, notamment, qui a été la cible d’attaques directes lors des derniers conflits, voit une menace sérieuse pour ses infrastructures pétrolières et ses projets de développement stratégique. Parallèlement, Riyad a commencé à douter de la fiabilité des garanties de sécurité fournies par les États-Unis.

La combinaison parfaite de trois puissances : finances, nucléaire et technologie !

Les experts militaires considèrent l’« accord de La Mecque » comme une alliance sans précédent, dont les membres se complètent parfaitement :

l’Arabie saoudite — d’immenses ressources financières et des capitaux ;

le Pakistan — un potentiel nucléaire et une armée nombreuse et expérimentée ;

la Turquie — une riche expérience militaire au sein de l’OTAN et une industrie de défense hautement développée (drones, armes modernes).

Une nouvelle ère de l’architecture géopolitique

Selon les spécialistes, cet accord pourrait transformer radicalement le système de sécurité mondial au Moyen-Orient. Toutefois, jusqu’à la publication intégrale du texte officiel, l’étendue exacte des obligations juridiques reste inconnue.

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