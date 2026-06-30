Les escrocs ont causé 68 milliards de dollars de pertes aux Américains en un an

·23·Monde
Les escrocs ont causé 68 milliards de dollars de pertes aux Américains en un an

Les cas de fraude ont atteint un niveau record aux États-Unis. Selon une étude menée par la société de sondage Gallup et l'organisation Stop Scams Alliance, les Américains ont perdu 68 milliards de dollars à cause des escrocs au cours de l'année 2025. Cela a été enregistré comme la perte financière la plus importante de l'histoire du pays.

C'est ce qu'a rapporté la chaîne de télévision NBC.

Le rapport indique que près de 15 millions d'Américains, soit environ 6 % de la population du pays, ont été victimes de divers stratagèmes frauduleux en un an.

Les experts soulignent que 12 % des victimes ont été touchées par des fraudes réalisées à l'aide de l'intelligence artificielle. Notamment, les deepfakes vocaux et vidéo, ainsi que les faux appels au nom de parents ou d'employés de banque, figurent parmi les méthodes les plus utilisées.

Les chercheurs ont déclaré que les capacités de l'intelligence artificielle permettent aux criminels de gagner plus facilement la confiance des gens, et ont appelé le gouvernement à renforcer les mesures de contrôle contre de telles menaces.

États-UnisGallupStop Scams AllianceNBC
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