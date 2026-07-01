Inquiétude des scientifiques : le Soleil pourrait exploser violemment à tout moment

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Inquiétude des scientifiques : le Soleil pourrait exploser violemment à tout moment

Les scientifiques ont annoncé que l'activité solaire s'est intensifiée brusquement ces derniers jours. Selon les experts, la situation actuelle pourrait devenir encore plus dangereuse à tout moment, notamment avec la possibilité d'une éruption solaire de niveau maximal.

Selon le laboratoire d'astronomie solaire de l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie, un total de 17 éruptions ont été enregistrées sur le Soleil au cours des dernières 24 heures. C'est un indicateur nettement plus élevé que lors des jours précédents.

Les experts soulignent que 8 éruptions ont été observées il y a un jour, et seulement 5 le jour précédent. Ce matin, deux puissantes éruptions de classe M se sont produites. Désormais, les scientifiques n'excluent pas la possibilité d'une éruption de classe X, le niveau le plus élevé.

Une vaste zone active tournée vers la Terre

Les astronomes comparent la zone active actuelle au groupe de taches solaires n°4366 observé en février de cette année. À l'époque, plusieurs éruptions puissantes avaient été enregistrées, dont la plus importante de 2026, de niveau X8.1.

Les scientifiques notent que la situation actuelle est quelque peu inhabituelle. Bien que la plus grande zone active de 2026 soit orientée vers la Terre, aucune éruption puissante de classe X ne s'est encore produite.

Cependant, les experts soulignent que ce calme pourrait ne pas durer. Selon eux, une éruption puissante pourrait débuter à tout moment.

Pourquoi les scientifiques sont-ils inquiets ?

Il a été révélé que cette zone active est composée de deux grands groupes de taches solaires, reliés par un système magnétique unique. Cela crée les conditions d'une accumulation d'énergie massive.

Les astronomes précisent qu'il est très difficile de prédire avec précision de tels systèmes magnétiques complexes, car une grande partie du champ magnétique se trouve sous la surface du Soleil, rendant son observation complète impossible.

C'est pourquoi une mise en garde est émise sur le fait que la situation pourrait évoluer de manière imprévue.

Quels dangers représentent les éruptions solaires ?

Les éruptions solaires sont classées en catégories A, B, C, M et X selon leur puissance. La classe X est la plus puissante.

De telles explosions puissantes peuvent affecter le champ magnétique terrestre et provoquer des tempêtes magnétiques. Cela pourrait entraîner des pannes de réseaux électriques, des interruptions des communications radio et des systèmes de navigation, et parfois des problèmes d'alimentation électrique dans les installations industrielles.

De plus, les scientifiques soulignent que les tempêtes magnétiques peuvent également affecter les routes de migration naturelle des oiseaux et des animaux.

SoleilAcadémie russe des sciencesInstitut de recherche spatialeLaboratoire d'astronomie solaire
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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