L'hégémonie d'Apple sur le marché des smartphones, particulièrement dans le segment haut de gamme, continue de s'affirmer. Selon les dernières données analytiques, la gamme iPhone 17 a réussi à distancer significativement les géants Android locaux et internationaux sur l'un des marchés les plus vastes et concurrentiels au monde, la Chine. Cette situation montre que le choix des utilisateurs dans le monde technologique dépend davantage du prestige de la marque et de la stabilité de l'écosystème. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

D'après les informations de la publication ixbt.com, au 21 juin 2026, les ventes totales de la gamme iPhone 17 en Chine ont atteint 35,39 millions d'unités. Au sein de ce chiffre, le modèle iPhone 17 Pro Max, considéré comme le plus cher et le plus abouti techniquement, domine largement. Cet appareil s'est vendu à environ 12,69 millions d'exemplaires, devenant le plus populaire parmi les smartphones Apple.

Dans le classement interne des appareils Apple, l'iPhone 17 de base occupe la deuxième place avec 11,83 millions d'unités, tandis que le modèle iPhone 17 Pro complète le top 3 avec un score de 10,87 millions. Ces chiffres indiquent que les acheteurs préfèrent la version Pro Max, offrant les capacités maximales, malgré son prix élevé.

Un coup inattendu pour les flagships Android

Le contraste est particulièrement frappant lorsqu'on compare ces résultats aux flagships les plus puissants fonctionnant sous Android. Selon les données, les ventes totales de tous les flagships portant le préfixe « Ultra », tels que le Xiaomi 17 Ultra, le Vivo X300 Ultra, l'OPPO Find X9 Ultra et l'iQOO 15 Ultra, n'ont atteint que 776 500 unités. Cela signifie que le seul modèle iPhone 17 Pro Max s'est vendu dix fois plus que l'ensemble de ses principaux concurrents réunis.

L'insider reconnu Ice Universe souligne que ces statistiques pourraient sérieusement influencer la stratégie future des fabricants de smartphones Android. Le développement de modèles de catégorie Ultra, intégrant les caméras, les écrans et les composants innovants les plus modernes, exige des investissements financiers colossaux. Cependant, des spécifications techniques maximales ne garantissent pas toujours un succès commercial.

Sur le marché ouzbek, la demande pour les produits Apple reste également élevée. Cette tendance du marché chinois devrait se refléter sur le marché local, car les consommateurs ouzbeks choisissent également souvent les versions haut de gamme des modèles iPhone parmi les appareils flagships. Les fabricants Android envisagent désormais de réorienter leurs ressources vers des segments plus populaires plutôt que vers de tels projets coûteux.

En conclusion, on peut dire que la stratégie marketing d'Apple et la fidélité des utilisateurs l'emportent sur la course aux caractéristiques techniques. Si les marques Android ne parviennent pas à augmenter les ventes de leurs flagships les plus chers, il est probable que le nombre d'appareils de la gamme « Ultra » diminue ou que leur concept évolue à l'avenir.