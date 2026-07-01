Le premier NAS de Xiaomi bat des records dès son lancement

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Le premier NAS de Xiaomi bat des records dès son lancement

Xiaomi a présenté son premier serveur de stockage en réseau (NAS), le Xiaomi Smart Storage, sur une plateforme de financement participatif (crowdfunding). Le nouveau produit est devenu un véritable succès dès sa sortie : seulement 3 minutes après le début des ventes, le montant collecté a dépassé 1 million de dollars. À 10h15, heure de Pékin, ce chiffre a atteint 1,9 million de dollars. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Cet appareil marque le début de Xiaomi sur le marché du NAS, visant à répondre aux besoins des utilisateurs en matière de stockage sécurisé de données personnelles, de transfert rapide de photos et vidéos, ainsi que de sauvegarde (backup) automatique des fichiers de smartphones. La fonction d'archivage des données de la messagerie WeChat a particulièrement attiré l'attention de nombreux utilisateurs.

Spécifications techniques et intégration HyperOS

Le Xiaomi Smart Storage est pleinement intégré au nouvel écosystème HyperOS de la marque et à l'application Mi Home. Cela permet aux utilisateurs de gérer leurs données à distance et de les lier à divers appareils intelligents. De plus, jusqu'à quatre caméras Mijia peuvent être connectées au système, permettant de conserver les enregistrements de vidéosurveillance localement jusqu'à 360 jours.

Le matériel de l'appareil est également performant : il est équipé de 2 GB de RAM et de 8 GB de mémoire flash interne. Pour le stockage des données, deux slots sont disponibles, prenant en charge des disques durs d'une capacité totale allant jusqu'à 40 TB. Selon ixbt.com, Xiaomi a choisi les disques fiables de la série Western Digital Red pour ce produit.

Prix et configurations

Xiaomi propose aux utilisateurs trois variantes prêtes à l'emploi avec différentes capacités de stockage :

  • Version 4 TB — environ 338 dollars ;
  • Version 8 TB — environ 425 dollars ;
  • Version maximale 16 TB — environ 690 dollars.
Toutes les versions sont livrées d'usine avec des disques Western Digital Red. Ce type de disques est spécifiquement conçu pour les stockages réseau, assurant un fonctionnement stable et durable en mode 24/7.

Compte tenu de la forte demande pour les produits Xiaomi sur le marché technologique ouzbek, ce NAS devrait bientôt apparaître chez les détaillants et boutiques en ligne locaux. Pour les utilisateurs souhaitant posséder leur propre système de stockage cloud privé, cela pourrait être une alternative viable aux services cloud payants comme ceux d'Apple ou Google.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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