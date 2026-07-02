Lucy Bronze prolonge son contrat avec Chelsea : décision cruciale pour le club londonien

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Lucy Bronze prolonge son contrat avec Chelsea : décision cruciale pour le club londonien

L'expérimentée défenseure de l'équipe nationale anglaise, Lucy Bronze, a décidé de prolonger son contrat actuel avec le club londonien de Chelsea. Cet accord est une excellente nouvelle pour les supporters, dans un contexte d'incertitudes lors du mercato estival. Selon le nouveau contrat, la joueuse chevronnée défendra les couleurs des "Blues" pour une saison supplémentaire. C'est ce que rapporte Goal.com.

Bronze avait signé un contrat de deux ans lors de son arrivée au club londonien en 2024. Son précédent accord devait s'achever cet été, mais la direction et l'entraîneure Sonia Bompastor ont jugé nécessaire de conserver l'expérience de la joueuse. Selon Goal.com, le nouveau contrat a été officiellement annoncé jeudi, deux jours après l'expiration du précédent bail.

L'ancienne star du FC Barcelona et de l'Olympique Lyonnais démontre sa polyvalence au sein de Chelsea, évoluant non seulement comme latérale droite mais aussi en défense centrale. Bien que la concurrence se soit intensifiée avec l'arrivée de l'Australienne Ellie Carpenter, Bronze a su maintenir sa place de titulaire. La joueure s'est dite ravie de cette décision, soulignant que le déménagement du club vers le stade Stamford Bridge et la poursuite de nouveaux objectifs la motivent.

Difficultés sur le marché des transferts

La prolongation de Lucy Bronze était cruciale pour Chelsea, car le club fait actuellement face à des obstacles sérieux sur le marché des transferts. Après le départ d'attaquantes de premier plan comme Sam Kerr et Catarina Macario, le renforcement de la ligne d'attaque est devenu la priorité. Cependant, atteindre ces objectifs s'avère difficile.

Initialement, des négociations ont eu lieu avec l'attaquante de Manchester City, Khadija Shaw, mais l'internationale jamaïcaine a préféré rester dans son club. Ensuite, Chelsea a proposé une somme record pour le talent suédois de 19 ans, Felicia Schroder, mais la jeune étoile a finalement signé avec le Real Madrid.

De même, Salma Paralluelo, après son départ du FC Barcelona, a rejeté l'offre du club londonien. Selon les informations, les exigences salariales de la joueuse de 22 ans (plus d'un million de livres sterling par an) n'ont pas convaincu la direction de Chelsea. Actuellement, des géants comme Arsenal, le PSG et l'Olympique Lyonnais se disputent la signature de Paralluelo.

Les supporters de Chelsea attendent désormais des nouvelles concernant le sort d'autres membres de l'équipe, Hannah Hampton et Aggie Beever-Jones. Leurs contrats arrivent également à expiration et le club devrait s'efforcer de les conserver. Le maintien d'une joueuse d'expérience comme Bronze aidera à stabiliser l'atmosphère au sein du groupe.

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Jahongir Tursunov
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