L'iPhone 18 Pro Max aurait une batterie record

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L'iPhone 18 Pro Max aurait une batterie record

Le futur fleuron d'Apple, l'iPhone 18 Pro Max, devrait être doté de la batterie la plus capacitive de l'histoire des smartphones. Des fuites récentes sur le web indiquent que le nouvel appareil offrira une autonomie nettement supérieure aux générations précédentes. Cette nouveauté est particulièrement cruciale pour les utilisateurs intensifs et les passionnés de jeux mobiles. C'est ce qu'indique une information de Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, la capacité de la batterie de l'iPhone 18 Pro Max pourrait varier selon la région de vente. Cela est directement lié à la structure interne de l'appareil et à ses composants physiques. Plus précisément, les versions globale et européenne, disposant d'un emplacement nano-SIM physique, seraient équipées d'une batterie de 5235 mAh. Ce chiffre représente une augmentation d'environ 8,5 % par rapport au modèle iPhone 17 Pro Max attendu.

Le problème du slot SIM et de l'espace interne

Fait intéressant, la modification destinée au marché américain, utilisant uniquement la technologie eSIM, disposerait d'une batterie encore plus grande. Sa capacité serait de 5425 mAh. Les ingénieurs auraient utilisé l'espace libéré par la suppression du slot SIM physique pour augmenter la taille de la batterie. Il s'agirait du record le plus élevé de l'histoire de la gamme iPhone, soit une hausse de 6,6 % par rapport à la génération précédente.

Selon les sources, ces données correspondent aux hypothèses avancées par des initiés de la chaîne d'approvisionnement d'Apple. La série Pro Max devrait franchir pour la première fois la barre des 5000 mAh. Étant donné que les utilisateurs d'Ouzbékistan reçoivent généralement des modèles destinés aux marchés global et asiatique, il est probable que les versions avec SIM physique et une batterie légèrement plus petite se généralisent dans la région.

Concurrence et tendances du marché

Bien qu'Apple réalise un bond significatif selon ses propres standards, les fabricants de smartphones chinois sont bien plus avancés. Par exemple, le modèle Honor X80 Pro Max, récemment lancé sur le marché chinois, est équipé d'une batterie géante de 11 000 mAh. Il prend également en charge la charge rapide de 90 W.

Apple a toujours mis l'accent sur l'efficacité énergétique du logiciel et du processeur plutôt que sur la simple taille de la batterie. Les nouvelles puces de l'iPhone 18 Pro Max et le système iOS optimisé permettraient de tirer le meilleur parti de cette capacité. Bien que ces informations ne soient pas encore officiellement confirmées, la volonté du géant technologique d'améliorer l'autonomie énergétique est évidente.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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