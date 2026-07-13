Ibrahima Konaté répond aux propos de Lamine Yamal : « Nous n'avons peur de personne »

L'ambiance monte à l'approche du choc entre l'Espagne et la France en demi-finale de la Coupe du Monde. Le défenseur français Ibrahima Konaté a réagi fermement aux déclarations de la star adverse Lamine Yamal, qui avait affirmé que « la France devrait avoir peur de nous ». Cette confrontation revêt une importance capitale, non seulement pour une place en finale, mais aussi en raison de la rivalité historique entre ces deux géants. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le défenseur expérimenté, récemment transféré de Liverpool au Real Madrid, s'est exprimé sur l'état d'esprit de son équipe lors d'une conférence de presse à Boston. Selon lui, les « Bleus » préfèrent se concentrer sur leur propre jeu plutôt que sur le bruit extérieur. Ibrahima Konaté a souligné qu'il n'y avait aucune peur au sein du groupe et qu'ils ne tomberaient pas dans les pièges psychologiques de l'adversaire.

« Nous ne tomberons pas dans le piège »

« La France a-t-elle peur de l'Espagne ? Non. Honnêtement, nous ne prêtons aucune attention aux déclarations d'avant-match. Nous n'avons peur de personne. Le plus important est de garder l'humilité avec laquelle nous avons commencé la compétition et de ne pas tomber dans ces pièges », a déclaré Ibrahima Konaté. Il considère les propos de Lamine Yamal comme une simple opinion personnelle.

Tout en reconnaissant la force de l'équipe d'Espagne, le défenseur a précisé que le danger ne viendrait pas d'un seul joueur. À ses yeux, l'Espagne n'est pas seulement Lamine Yamal, mais un mécanisme collectif puissant. Par conséquent, les hommes de Didier Deschamps travaillent sur une stratégie globale plutôt que de se focaliser sur un seul ailier.

Défaites passées et nouvelles opportunités

L'Espagne a pris l'ascendant sur la France ces dernières années. Notamment, la « Roja » s'était imposée lors de la demi-finale de l'Euro 2024. En analysant les raisons de cette défaite, Ibrahima Konaté a admis un manque de cohésion défensive à l'époque. Il a expliqué que le fait que cette charnière jouait ensemble pour la première fois avait eu un impact négatif sur le résultat.

La demi-finale de la Coupe du Monde se déroulera à Arlington, au Texas. Ce match est considéré par de nombreux experts comme une « finale avant l'heure ». Pour Ibrahima Konaté et ses coéquipiers, c'est l'occasion de prendre une revanche après l'échec à l'Euro. Selon Goal.com, l'équipe de France ne compte aucune absence majeure et est prête pour le combat.

En conclusion, Ibrahima Konaté a ajouté que le match se déciderait sur le terrain et que toutes les réponses seraient données là-bas. Selon lui, les Français croient en leurs forces et mettront tout en œuvre pour reconquérir le titre mondial.