Complications graves après la consommation de sushis : les avertissements des médecins

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Complications graves après la consommation de sushis : les avertissements des médecins

Les sushis peuvent provoquer des infections dangereuses, bien que cela ne soit pas systématique. Le risque est principalement lié au poisson cru, aux œufs ou aux produits insuffisamment transformés.

Si le produit est contaminé par des bactéries comme la Salmonella, il pénètre dans l'organisme par l'alimentation. Une telle infection peut entraîner des diarrhées, de la fièvre, des douleurs abdominales et une forte déshydratation.

Chez la plupart des gens, la maladie disparaît en quelques jours. Cependant, chez les enfants, les personnes âgées et les individus immunodéprimés, l'infection risque d'être plus grave. Dans certains cas, une hospitalisation est nécessaire.

Selon les informations diffusées, une patiente a été traitée en réanimation après une infection grave, avant de développer une paralysie de Bell. Il s'agit d'une paralysie du nerf facial qui se manifeste par une perte de mobilité d'un côté du visage.

Cependant, l'infection à Salmonella n'est pas une cause habituelle de la paralysie de Bell. Un tel lien est rare et chaque cas doit faire l'objet d'une évaluation médicale individuelle.

Lors de la consommation de sushis, il est important de choisir un établissement fiable, de s'assurer de la fraîcheur du produit et du respect des normes sanitaires.

SushiSantéSalmonellaParalysie De BellSécurité Alimentaire
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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