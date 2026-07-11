La population de l'Afghanistan officiellement annoncée

À l'occasion de la Journée mondiale de la population, le Bureau national des statistiques et de l'information (NSIA) d'Afghanistan a publié les données démographiques actualisées du pays.

Selon les données officielles, la population de l'Afghanistan a atteint 37,2 millions d'habitants. Cela représente une augmentation de 800 000 personnes, soit 2,2 %, par rapport aux 36,4 millions de l'année dernière. La population est composée de 51 % d'hommes et de 49 % de femmes.

Selon le rapport, la majeure partie de la population vit dans les zones rurales. Au total, 70 % de la population, soit environ 26 millions de personnes, résident dans des villages. La population urbaine compte 9,8 millions d'habitants (26 %), tandis qu'environ 1,5 million de citoyens (4 %) mènent une vie nomade.

Par région, Kaboul reste la province la plus peuplée. La capitale compte 6,4 millions d'habitants. Elle est suivie par la province de Hérat, qui abrite 2,4 millions de personnes.