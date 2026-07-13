AMD présente 11 nouveaux processeurs Ryzen : où est l'architecture Zen 5 ?

AMD, l'un des acteurs majeurs du marché des semi-conducteurs, a élargi sa gamme de produits avec 11 nouveaux modèles. Bien que ces puces des séries Ryzen 200 et Ryzen 100 soient officiellement présentées comme nouvelles, elles n'apportent pas les changements révolutionnaires attendus par les utilisateurs sur le plan technologique. Cela témoigne de la stratégie de l'entreprise visant à renforcer sa position sur les segments milieu de gamme et budget. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, les 11 processeurs présentés ne sont pas basés sur la toute dernière architecture Zen 5, mais sur l'architecture Zen 4, une génération précédente. Cette situation a suscité une certaine surprise parmi les passionnés de technologie, car les nouveaux numéros de série auraient dû, en théorie, indiquer un nouveau processus technologique. Cependant, AMD a préféré cette fois-ci optimiser l'architecture existante.

Confusions techniques et série Ryzen 100

Des malentendus entourent la nouvelle série Ryzen 100. Les spécifications techniques sur le site officiel d'AMD indiquent que ces puces appartiennent à la famille Hawk Point et sont produites selon un processus de 4 nm. Parallèlement, une autre section mentionne l'architecture Zen 3+ comme base. Selon les experts, il est fort probable qu'il s'agisse d'une erreur technique et que les puces fonctionnent bien sous l'architecture Zen 4.

Un autre aspect notable est la structure spécifique du modèle Ryzen 3 205. Bien que ce processeur dispose de six cœurs (deux cœurs Zen 4 complets et quatre cœurs économes en énergie Zen 4C), il est indiqué qu'il ne fonctionne qu'avec huit threads. Cela pourrait signifier qu'AMD a délibérément désactivé la fonction SMT sur les petits cœurs ou qu'il s'agit d'une nouvelle imprécision dans les spécifications.

Position et importance sur le marché

Cette mise à jour est également importante pour le marché informatique, car les processeurs Ryzen sont très populaires dans notre région en raison de leur rapport prix/performance. La réédition de l'architecture Zen 4 sous une nouvelle série aidera à stabiliser les prix des ordinateurs portables et des PC pré-assemblés. C'est une solution idéale pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin des dernières puces Zen 5 mais qui recherchent une puissance moderne.

Cette démarche d'AMD vise à ne pas perdre le segment des ordinateurs portables budget et milieu de gamme face à Intel. Bien que la marque utilise de nouveaux noms, elle propose aux utilisateurs des technologies éprouvées et stables. Voici les principales caractéristiques de la nouvelle famille de processeurs :

Architecture Zen 4 pour les séries Ryzen 200 et Ryzen 100 ;

Structure de cœurs hybride visant à améliorer l'efficacité énergétique ;

Technologie de production de 4 nm (Hawk Point) ;

Performances adaptées aux appareils du segment budget.

En conclusion, bien qu'AMD n'ait pas révolutionné le marché avec ces 11 nouveaux processeurs, l'entreprise a considérablement élargi son assortiment. Désormais, les utilisateurs disposent d'un choix plus large en fonction de leurs besoins. Cependant, ceux qui attendent les performances maximales devront encore patienter pour les modèles phares basés sur l'architecture Zen 5.