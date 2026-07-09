Un bus à trois étages avec couchettes au Pakistan fascine Internet

Un bus unique assurant des liaisons interurbaines au Pakistan attire l'attention du public. Circulant sur les routes du pays, le First Class Triple Decker Sleeper Limousine Plus est connu comme le seul bus au monde à trois étages équipé de couchettes.

La caractéristique la plus remarquable de ce véhicule est ses compartiments VIP privés. Ils sont aménagés dans la partie la plus basse du bus, là où se trouve habituellement la soute à bagages. Chaque compartiment est accessible par une porte de voiture individuelle. L'extérieur est décoré d'un aérographe spécial de style limousine.

Dans le compartiment de luxe, les passagers disposent d'un canapé-lit, d'une télévision connectée à un système stéréo, d'un éclairage, d'un réfrigérateur, d'une table et d'un téléphone pour contacter le chauffeur. Le confort offert ici est comparé par beaucoup à Emirates la classe affaires de la compagnie aérienne.

Les deuxième et troisième étages du bus disposent également de sièges confortables et luxueux. Cependant, les passagers y voyagent dans un salon commun et le prix du billet est nettement moins cher que celui des compartiments VIP.

De plus, le bus dispose d'un mini-bar et d'une cuisine. Les repas sont préparés à l'arrière du véhicule puis servis aux passagers.

Ce bus unique circule entre Islamabad, la capitale du Pakistan, et la ville de Quetta. Le trajet dure environ 10 à 12 heures. Fait remarquable, voyager dans ce « roi des bus » est accessible à tous, avec un prix de billet de 4 500 roupies pakistanaises, soit environ 195 000 soums.