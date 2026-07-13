Les négociations entre le Real Madrid et Vinicius Junior dans l'impasse

Le club espagnol du Real Madrid fait face à de sérieuses difficultés concernant la prolongation de contrat de son attaquant vedette, Vinicius Junior. Le conflit entre les exigences financières de la star brésilienne et le désir du club de maintenir l'équilibre salarial interne est devenu le sujet principal avant la nouvelle saison. Le résultat de ces négociations devrait avoir un impact direct sur l'ambiance au sein de l'équipe et sur le moral des autres joueurs vedettes. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par le journal OKDIARIO, Vinicius Junior réclame un salaire net de 20 millions d'euros par an. Un tel chiffre le placerait parmi les joueurs les mieux rémunérés de l'équipe. Cependant, la direction du club craint qu'une telle augmentation ne nuise à la hiérarchie financière interne. La direction, dirigée par Florentino Perez, estime qu'aucun joueur, même s'il s'agit d'une star de haut niveau, ne doit dépasser la limite économique fixée par le club.

L'équilibre entre les stars

Des stars comme Kylian Mbappé, récemment arrivé au Real Madrid, et Jude Bellingham, qui s'est illustré la saison dernière, perçoivent déjà des salaires élevés. La direction du club craint qu'une exception pour Vinicius Junior ne suscite mécontentement et jalousie parmi les autres joueurs. Selon les informations en provenance de Valdebebas, le principe selon lequel "le projet est au-dessus de toute personne" reste inchangé pour le club.

Pour l'instant, aucune offre officielle d'autres clubs n'est parvenue au joueur brésilien. Bien que cette situation donne au Real Madrid un certain avantage dans les négociations, l'approche de la fin du contrat augmente la pression. Selon Goal.com, le "Club Royal" vise à résoudre cette question avant la fermeture du mercato et à commencer la saison sans facteurs de distraction inutiles.

La saison dernière, Vinicius Junior a disputé 53 matchs sous le maillot du Real Madrid, inscrivant 22 buts et délivrant 14 passes décisives. Bien que la direction du club apprécie son efficacité sur le terrain, elle attend du joueur qu'il fasse preuve de plus de constance et de leadership. Il est particulièrement demandé de ne pas se laisser emporter par les émotions lors des matchs décisifs et de se concentrer uniquement sur le football.

Discipline et nouvelles exigences

Alors que les négociations se poursuivent, les questions de discipline autour de l'équipe restent également au centre de l'attention. Le club espère que Vinicius Junior reviendra de vacances pleinement rétabli, tant physiquement que mentalement. Les exigences internes selon lesquelles les intérêts de l'équipe doivent primer sur les ambitions personnelles sont devenues plus strictes.

En conclusion, on peut dire que les deux parties sont condamnées à trouver un accord. Pour Vinicius Junior, le Real Madrid reste le club le plus prestigieux au monde, et pour le club, l'attaquant brésilien est une pièce maîtresse des victoires futures. Cependant, trouver un compromis sur les conditions financières ne semble pas chose aisée.