Le développement et le déploiement des technologies d'IA deviennent un fardeau financier sans précédent pour les géants mondiaux de la technologie. Selon les analyses de Bloomberg, la dette totale d'Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft et Oracle, considérés comme les plus grands acteurs du secteur, a augmenté de 350 milliards de dollars au cours des cinq dernières années. La majeure partie de ces fonds est consacrée à la formation des modèles d'IA et à la construction de centres de données (data-center) modernes assurant leur fonctionnement. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Aujourd'hui, l'infrastructure d'IA est nettement plus coûteuse que les systèmes de serveurs traditionnels. Les centres de données de nouvelle génération nécessitent des milliers d'accélérateurs NVIDIA spécialisés, ainsi que des systèmes d'alimentation électrique et de refroidissement extrêmement puissants. Par conséquent, les dépenses en capital des grandes entreprises ont grimpé en flèche. Par exemple, l'année dernière, ces cinq entreprises ont dépensé plus de 10 milliards de dollars en intérêts sur la dette, soit deux fois plus qu'en 2019.

Stabilité financière et dégradation des notations

La situation financière varie selon les entreprises. Bien qu'Alphabet ( Google ) dispose toujours d'un flux de trésorerie disponible élevé, le flux de trésorerie d'Amazon est devenu négatif à la fin du premier trimestre de cette année. La situation d'Oracle est plus préoccupante : l'agence de notation internationale S&P Global Ratings a abaissé la note de crédit de l'entreprise au niveau d'investissement le plus bas en raison des dépenses colossales consacrées à l'infrastructure d'IA.

Gil Luria, analyste chez DA Davidson & Co., souligne que le modèle économique des développeurs de logiciels est en train de changer radicalement. Alors qu'auparavant ces entreprises opéraient sans dépenses d'investissement majeures, le cloud computing et les technologies d'IA les obligent désormais à investir des milliards de dollars dans l'infrastructure serveur. Cela affecte négativement le bénéfice net et les réserves de trésorerie de la plupart des entreprises.

Risques futurs et scepticisme des investisseurs

Les dirigeants d'entreprises, notamment le PDG d'Amazon, Andy Jassy, et le fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, sont convaincus que ces dépenses seront rentabilisées. Selon eux, la demande en puissance de calcul pour l'IA dépasse largement l'offre actuelle et ces investissements généreront des rendements importants à l'avenir. Cependant, le marché obligataire et les grands investisseurs restent prudents. En particulier, la demande pour les obligations de 25 milliards de dollars récemment émises par Amazon a été bien inférieure aux attentes.

Jason Pompei, analyste chez Fitch Ratings, affirme qu'il est difficile de tirer des conclusions précises sur le retour sur investissement pour le moment. À son avis, l'engouement actuel autour de l'IA repose en grande partie sur des espoirs de croissance future. D'ici 2026, les plus grandes entreprises technologiques prévoient de dépenser jusqu'à 725 milliards de dollars pour des centres de données et des puces NVIDIA.

Les experts avertissent que, comme dans le cas d'Intel, même les leaders du marché peuvent faire face à une crise en raison de décisions stratégiques erronées et de dettes colossales. Alors que l'utilisation des services d'IA mondiaux augmente également sur le marché ouzbek, la stabilité financière de ces géants technologiques devient cruciale pour l'économie numérique mondiale.