Une erreur d'une seconde : une mitrailleuse se tourne vers l'instructeur pendant l'entraînement (vidéo)

Une vidéo montrant l'entraînement d'un équipage de système de défense aérienne mobile russe fait l'objet de discussions sur les réseaux sociaux. On y voit le mitrailleur perdre le contrôle de son arme.

Selon les informations, le tireur n'a pas pu maîtriser le recul puissant lors du tir avec une mitrailleuse "YakB-12,7". En conséquence, l'arme a pivoté instantanément vers l'endroit où se trouvait l'instructeur.

La situation était dangereuse. Si la direction de l'arme avait changé un peu plus, l'exercice aurait pu se terminer en tragédie. Il est rapporté que l'instructeur a réussi à s'écarter à temps.

Selon les premières hypothèses, l'incident pourrait être dû non seulement au facteur humain, mais aussi à la conception de l'équipement. Le fort recul de la mitrailleuse et son installation affectent directement la sécurité.

Les sources officielles n'ont pas encore fourni de commentaires détaillés sur l'incident. La vidéo a une fois de plus démontré l'importance cruciale des règles de sécurité lors des entraînements militaires.