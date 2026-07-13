La jeune star de l'équipe d'Angleterre, Jude Bellingham, est devenue un véritable leader lors de la Coupe du Monde qui se déroule en Amérique du Nord. Le milieu de terrain du Real Madrid a fait taire tous les doutes et critiques émis avant le tournoi, devenant le moteur principal de l'équipe dirigée par Thomas Tuchel. Sa performance en quart de finale contre la Norvège a non seulement assuré la victoire, mais a également égalé l'un des plus grands records de l'histoire du football. C'est ce que rapporte Goal.com .

Lors du match contre la Norvège, remporté 2-1, Bellingham a inscrit un doublé. Avec ce résultat, il a réussi à égaler un record vieux de 40 ans. Jude est devenu le deuxième joueur de l'histoire à marquer un doublé lors de deux matchs de phase à élimination directe consécutifs. Avant lui, cet exploit avait été réalisé par le légendaire Diego Maradona lors de la Coupe du Monde 1986. Actuellement, le joueur anglais de 23 ans est en tête du classement des buteurs avec 6 buts dans le tournoi.

Critiques et réaction de Morgan Rogers

Avant la compétition, certains médias avaient écrit que Jude Bellingham devrait être écarté du onze de départ au profit de Morgan Rogers, joueur d'Aston Villa. Cependant, Rogers lui-même considère ces discussions comme totalement infondées et illogiques. Il a souligné que le rôle de Bellingham, sur le terrain et en dehors, est irremplaçable pour l'équipe.

Dans une interview accordée à FOX Sports, Rogers déclare : « Peut-être sera-t-il le meilleur joueur du tournoi ? Certains pensaient qu'il ne devrait pas jouer ou ne pas être dans l'équipe, c'est tout simplement ridicule. Il prouve encore et encore quel grand joueur il est sur la scène mondiale. Jude est un exemple pour tous, non seulement par ses buts, mais aussi par son travail acharné sur le terrain ».

En effet, lors du match contre la Norvège, Jude Bellingham n'a pas seulement marqué deux buts, il a également réussi 7 dribbles et a contraint ses adversaires à commettre de nombreuses fautes. Les Norvégiens, menés par Erling Haaland, n'ont trouvé aucune solution face à la domination de Bellingham au milieu de terrain. Sa condition physique et son engagement total jusqu'à la fin du match sont hautement salués par ses coéquipiers.

Selon Goal.com, l'équipe d'Angleterre a décroché son billet pour les demi-finales après cette victoire. La forme phénoménale de Bellingham constitue une étape importante vers le titre tant attendu des « Three Lions ». Tout au long du tournoi, il s'impose comme un milieu de terrain « box-to-box », non seulement finisseur, mais aussi très actif en défense.

Actuellement, la communauté du football anglais et les supporters sont émerveillés par le jeu de Bellingham. Les critiques ont laissé place aux applaudissements. Comme l'a souligné Morgan Rogers, Jude quitte le terrain épuisé après chaque match, car il donne tout pour l'intérêt de l'équipe. Ce dévouement porte ses fruits et rapproche l'Angleterre du titre mondial.