Des scientifiques trouvent un moyen de contrôler El Niño en éclaircissant les nuages marins

Des chercheurs de la Scripps Institution of Oceanography de l'Université de Californie ont proposé une nouvelle méthode pour contrôler le phénomène El Niño, responsable de catastrophes climatiques. Les chercheurs ont prouvé que la technologie d'éclaircissement des nuages marins (Marine Cloud Brightening — MCB) peut atténuer considérablement les processus de réchauffement extrême dans l'océan Pacifique. Cette méthode repose sur la pulvérisation de particules d'aérosols microscopiques dans les nuages au-dessus de l'océan pour augmenter leur capacité à réfléchir la lumière du soleil. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon l'étude publiée dans la revue Science Advances, ce projet n'est pas envisagé comme un moyen de refroidir la planète en permanence, mais comme un outil d'intervention à court terme sur des événements climatiques dangereux spécifiques. L'équipe dirigée par Kate Ricke et Jessica Wan a étudié les terribles incendies de forêt survenus en Australie entre 2019 et 2020 comme un exemple d'expérience naturelle. À l'époque, les énormes quantités d'aérosols projetées dans l'atmosphère avaient rendu les nuages plus brillants dans la partie sud-est de l'océan Pacifique, provoquant le refroidissement de la surface de l'eau.

Leçons tirées des incendies en Australie

Le processus naturel survenu pendant l'« Été noir » (Black Summer) en Australie a déclenché le phénomène prolongé de La Niña entre 2020 et 2023. Les scientifiques ont utilisé ces données pour modéliser l'efficacité d'une intervention artificielle. L'étude a analysé les cas d'El Niño les plus puissants de 1997-1998 et 2015-2016. Les résultats ont montré que si le processus d'éclaircissement des nuages commence en juin et se poursuit jusqu'en février, il est possible de réduire la température de l'océan jusqu'à 1,88 °C.

Cependant, le moment de l'intervention est crucial. Si le processus commence tard, par exemple en décembre, l'effet de refroidissement ne sera que de 0,31 °C. Cela signifie que pour que la manipulation climatique donne le résultat escompté, elle doit être mise en œuvre à temps et sur la base d'un plan précis. La technologie MCB est capable non seulement de réfléchir la lumière du soleil, mais aussi de modifier la chaîne complexe de dépendance entre l'océan et les vents.

Capacités techniques et risques imprévus

Bien que le projet présente des aspects positifs, les scientifiques mettent également en garde contre ses conséquences négatives. Le processus de modélisation a révélé qu'un tel refroidissement artificiel dans l'océan Pacifique pourrait provoquer des changements inattendus dans d'autres parties du monde. En particulier, dans certains scénarios, une augmentation de la température a été observée dans les régions d'Europe et d'Asie. Cela confirme une fois de plus à quel point les systèmes climatiques sont étroitement liés.

D'un point de vue technique, la mise en œuvre de ce projet nécessiterait une flotte immense. Selon les calculs des scientifiques, environ 2 400 navires spécialisés seraient nécessaires pour pulvériser des aérosols sur environ 7 % de la surface de l'océan. Ce chiffre équivaut à près de 2 % de la flotte marchande mondiale. Selon les informations d'ixbt.com, bien qu'une intervention d'une telle envergure soit technologiquement possible, de nombreuses questions restent en suspens concernant sa sécurité écologique.

En conclusion, on peut dire que la technologie d'éclaircissement des nuages marins pourrait devenir un bouclier contre les sécheresses et les inondations causées par El Niño à l'avenir. Mais cette méthode ne doit pas être considérée comme une solution absolue aux problèmes climatiques, seulement comme une mesure temporaire. Pour l'instant, les scientifiques continuent d'étudier plus en profondeur les résultats de cette « expérience naturelle ».