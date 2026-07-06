La promesse sensationnelle de Ronaldo : « En cas de victoire, j'offre une Rolls-Royce »

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La promesse sensationnelle de Ronaldo : « En cas de victoire, j'offre une Rolls-Royce »

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal Cristiano Ronaldo a fait une promesse inattendue pour motiver ses coéquipiers avant une rencontre cruciale. Il a déclaré que si le Portugal battait l'Espagne lors du match d'aujourd'hui et se qualifiait pour la finale, il offrirait personnellement à chaque joueur de l'équipe une « Rolls-Royce » en guise de cadeau.

Cette nouvelle a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant un vif intérêt parmi les fans de football. Cette promesse généreuse de Ronaldo viserait à stimuler davantage l'équipe et à renforcer la motivation avant ce match décisif.

Le match entre le Portugal et l'Espagne est très attendu par les passionnés de football. Désormais, tous les regards sont tournés vers le résultat sur le terrain : la question de savoir si Ronaldo tiendra sa promesse en cas de victoire portugaise et de qualification pour la finale est devenue l'un des sujets principaux.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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