La vie de la femme ayant vécu 70 ans dans un « poumon d'acier » s'est éteinte

Marta Lillard, la dernière patiente aux États-Unis à avoir utilisé le légendaire appareil « poumon d'acier », est décédée à l'âge de 78 ans. Après avoir contracté la poliomyélite, elle a vécu grâce à ce dispositif unique pendant plus de 70 ans. Malgré la popularisation des technologies modernes de ventilation artificielle, Marta a refusé de se séparer de l'appareil qui lui a sauvé la vie jusqu'à la fin.

Il est rapporté que Marta Lillard a contracté la poliomyélite en 1953, à l'âge de seulement cinq ans. À cette époque, la maladie était largement répandue aux États-Unis, menaçant la vie de milliers de personnes. L'infection a affecté son système respiratoire, rendant une respiration autonome presque impossible. Les médecins ont alors utilisé un appareil spécial appelé « poumon d'acier » pour la maintenir en vie.

Ce dispositif consiste en une chambre métallique hermétiquement fermée, où la pression négative créée force les poumons à fonctionner artificiellement. Bien que la médecine ait progressé et que des ventilateurs modernes soient apparus, Marta Lillard a déclaré qu'elle se sentait en sécurité avec cet appareil et ne souhaitait pas le remplacer.

Dans une interview accordée en 2021, elle expliquait ainsi sa décision :

« J'aurais aimé ne jamais avoir besoin de cet appareil. Mais parfois, je le remercie. Parce que c'est cette machine qui a sauvé ma vie. Sans elle, je ne serais pas en vie aujourd'hui. »

Pendant son enfance, Marta passait presque tout son temps à l'intérieur du « poumon d'acier ». Pour cette raison, elle ne pouvait aller à l'école qu'environ une heure par jour. Avec le temps, son état s'est légèrement amélioré et, pendant de nombreuses années, elle n'a utilisé l'appareil que pour dormir la nuit.

Cependant, au cours des dernières années de sa vie, les complications liées au COVID-19 ont de nouveau aggravé sa santé. En conséquence, Marta a été contrainte de rester à l'intérieur du « poumon d'acier » presque toute la journée.

L'utilisation d'un dispositif médical aussi rare a entraîné diverses difficultés. Lorsque l'appareil a commencé à tomber en panne dans les années 1990, Marta a dû chercher des pièces compatibles. Une fois, lors d'une tempête de verglas, une coupure de courant a mis hors service même son générateur de secours, l'obligeant à faire appel aux services d'urgence pour survivre.

Selon ses proches, Marta Lillard est décédée le 26 juin après une longue lutte contre les complications du COVID-19.

Elle restera dans les mémoires non seulement comme une personne ayant lutté contre une maladie grave, mais aussi comme une bénévole active. Marta a aidé des organisations de protection des animaux, travaillé dans des centres pour enfants et comme opératrice sur une ligne d'écoute. De plus, elle écrivait des poèmes, peignait et composait des morceaux de piano jouables d'une seule main.