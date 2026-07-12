Plus de 500 bébés nommés Haaland au Pérou

·29·Monde
Plus de 500 bébés nommés Haaland au Pérou

Pendant les jours de la Coupe du Monde 2026, plus de 500 bébés nés au Pérou ont été nommés en l'honneur de l'attaquant de l'équipe nationale de Norvège, Erling Haaland. Ce phénomène a été particulièrement observé après le début de la compétition.

Selon les informations, 468 bébés ont été enregistrés sous le nom de Haaland dans le pays. 91 autres enfants ont reçu le nom complet d'Erling Haaland.

La majorité des bébés enregistrés avec ces noms sont nés après le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Ce chiffre a encore augmenté après que l'équipe nationale de Norvège a battu le Brésil pour se qualifier en quarts de finale.

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Nodirbek Razzokov
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