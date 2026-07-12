Le sénateur américain Lindsey Graham est décédé à l'âge de 71 ans. Son service de presse l'a annoncé via ses pages officielles sur les réseaux sociaux X et Facebook.

Selon la déclaration, le sénateur est décédé le samedi 11 juillet au soir, des suites d'une maladie brève et soudaine.

« Le sénateur américain Lindsey Graham est décédé le samedi 11 juillet au soir, après une courte et soudaine maladie. La famille du sénateur Graham exprime sa gratitude pour les prières et le soutien reçus en ces moments difficiles et demande le respect de sa vie privée », indique le communiqué officiel.

Le président américain Donald Trump a également confirmé le décès du sénateur.

« Le sénateur Lindsey Graham était l'une des personnes et des sénateurs les plus formidables que j'aie connus. Il a toujours travaillé pour le bien du peuple et était un véritable patriote pour l'Amérique. Lindsey Graham nous manquera beaucoup », a écrit Trump.

La chaîne NBC News, citant des sources policières, a rapporté que les services d'urgence se sont rendus au domicile du sénateur après un appel concernant un arrêt cardiaque.

Pour rappel, Lindsey Graham est né en 1955. Il était membre du Sénat américain pour l'État de Caroline du Sud depuis janvier 2003. Depuis janvier 2025, il occupait le poste de président de la commission du budget du Sénat américain.