Khamenei met en garde les États-Unis et Israël avec une nouvelle déclaration
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Le guide suprême de l'Iran a averti les États-Unis et Israël qu'ils recevraient une réponse pour les récentes attaques contre la République islamique.
Il a écrit à ce sujet sur sa page de réseau social. Dans sa déclaration, Khamenei a mentionné ceux qui sont morts à la suite des attaques et a promis qu'ils seraient vengés.
« Nous jurons de venger tous les martyrs tombés dans ces deux guerres », a-t-il écrit.
Khamenei a souligné que, quel que soit le dirigeant de l'Iran, les États-Unis et Israël répondront de ces attaques.
Pour l'instant, aucune information supplémentaire n'a été fournie sur les mesures que la partie iranienne prendra après cette déclaration.
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers
…