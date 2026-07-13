Khamenei met en garde les États-Unis et Israël avec une nouvelle déclaration

Le guide suprême de l'Iran a averti les États-Unis et Israël qu'ils recevraient une réponse pour les récentes attaques contre la République islamique.

Il a écrit à ce sujet sur sa page de réseau social. Dans sa déclaration, Khamenei a mentionné ceux qui sont morts à la suite des attaques et a promis qu'ils seraient vengés.

« Nous jurons de venger tous les martyrs tombés dans ces deux guerres », a-t-il écrit.

Khamenei a souligné que, quel que soit le dirigeant de l'Iran, les États-Unis et Israël répondront de ces attaques.

Pour l'instant, aucune information supplémentaire n'a été fournie sur les mesures que la partie iranienne prendra après cette déclaration.