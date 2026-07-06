L'origine des mystérieuses sphères métalliques sur les côtes australiennes a été révélée

L'Agence spatiale australienne (ASA) a annoncé avoir identifié la source probable des mystérieuses sphères métalliques échouées sur la côte du Queensland, dans le nord du pays. Selon les experts, ces objets pourraient être des réservoirs sous pression utilisés lors du lancement de fusées spatiales.

Le week-end dernier, sur la plage de Forrest Beach, située au nord de la ville de Townsville, six grandes sphères métalliques ont été découvertes. Au départ, l'hypothèse qu'il s'agissait de débris spatiaux avait été avancée. Désormais, l'Agence spatiale australienne a confirmé que les marques et l'apparence de ces objets correspondent à des composants de lanceurs de fusées.

Actuellement, l'agence travaille en collaboration avec des organisations internationales pour confirmer officiellement à quel pays appartient cette fusée.

Le service d'incendie du Queensland a annoncé qu'un périmètre de sécurité de 50 mètres a été établi autour des découvertes. Il a été demandé aux résidents locaux de ne pas s'approcher des objets suspects, de ne pas les toucher et d'alerter immédiatement les services d'urgence.

Parmi les internautes, des spéculations ont circulé selon lesquelles les sphères pourraient être des réservoirs de carburant d'engins spatiaux. Les experts n'excluent pas la présence de résidus chimiques inflammables ou dangereux à l'intérieur. Pour cette raison, des équipes spécialisées en tenue de protection ont placé les sphères dans des conteneurs sécurisés pour déchets dangereux sous surveillance policière.

Lisa Scoby, une commerçante locale de Forrest Beach, a souligné que cet événement a suscité un grand intérêt parmi les habitants de cette zone paisible.

Selon l'Agence spatiale australienne, l'emplacement et les caractéristiques des sphères correspondent à des pièces de fusées étrangères récemment rentrées dans l'atmosphère depuis l'orbite.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel phénomène est observé sur les côtes australiennes. En 2023, l'Inde a confirmé qu'un immense dôme métallique trouvé sur la côte de l'Australie-Occidentale appartenait à son PSLV lanceur de fusée. De même, en 2011, une sphère métallique similaire a été trouvée en Namibie, et les experts ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un réservoir de carburant hydrazine provenant d'une fusée non habitée.