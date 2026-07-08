Une fillette de deux ans décède après avoir été laissée dans une voiture par 38 degrés

Une tragédie déchirante a eu lieu en Floride, aux États-Unis. Une fillette de deux ans, restée enfermée dans une voiture, a succombé à la chaleur intense. CBS News selon les informations, l'enfant était sous la garde de sa nounou au moment du drame.

Il a été rapporté que l'incident s'est produit à Hallandale Beach, à environ 32 kilomètres au nord de Miami. Le 5 juillet, vers 13h35, la police est intervenue dans une résidence suite à un appel et a découvert la fillette de deux ans à l'intérieur d'une minifourgonnette garée dans la cour.

Ce jour-là, la température dans la ville a atteint 38 degrés et la température à l'intérieur du véhicule fermé pourrait avoir été encore plus élevée. Les secours ont transporté l'enfant d'urgence à l'hôpital, mais les médecins n'ont pas réussi à la sauver. On ignore encore combien de temps la fillette est restée dans la voiture.

Selon la police, une enquête est actuellement menée par le bureau du procureur. Aucune accusation formelle n'a été portée pour le moment, l'enquête étant toujours en cours.

Suite à cet événement, les forces de l'ordre ont adressé un nouvel avertissement important à tous les parents, tuteurs et nounous.

« C'est une perte extrêmement douloureuse et triste. Nous exprimons nos condoléances à la famille de l'enfant et à toutes les personnes touchées par cette tragédie. Nous rappelons également à tous les parents, tuteurs et nounous : vérifiez toujours la banquette arrière avant de verrouiller votre véhicule », a déclaré la police dans un communiqué officiel.

KidsAndCars.org selon les données de l'organisation non gouvernementale, il s'agit du dixième enfant au moins à mourir aux États-Unis depuis le début de l'année 2026 après avoir été laissé dans une voiture sous la chaleur. En 2025, au moins 37 enfants ont perdu la vie dans tout le pays à cause d'accidents similaires.