Photo : Euronews

Dans la nuit de lundi, la partie ukrainienne a mené une attaque massive à grande échelle avec des véhicules aériens sans pilote (drones) contre la région de Moscou. L'attaque a endommagé des installations logistiques et des dépôts pétroliers dans la région, faisant au moins 10 blessés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé ces attaques, les qualifiant de « sanctions à longue portée ».

Zamin.uz présente les détails sur l'escalade des dernières heures et les conséquences des attaques.

Détails des frappes dans la région de Moscou

Selon des sources russes et ukrainiennes, y compris les informations diffusées par la chaîne Telegram « ASTRA », une attaque a été menée contre un dépôt pétrolier à Podolsk et un entrepôt dans le complexe industriel « Yujniye Vrata » à Domodedovo, provoquant un incendie majeur.

Nombre de drones : Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré que sur environ 400 drones ukrainiens, 85 ont été abattus à l'approche de la ville, tandis que les autres ont été neutralisés loin de la capitale russe.

Victimes : Le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, a rapporté que 10 personnes, dont un enfant, ont été blessées lors de l'attaque. Plusieurs immeubles résidentiels et infrastructures civiles ont été endommagés.

Entrepôts de places de marché : Il a été signalé qu'un entrepôt de Wildberries dans le district de Podolsk avait également été attaqué, mais la direction de l'entreprise a indiqué que le centre logistique fonctionnait normalement après l'attaque.

Volodymyr Zelensky : « C'est le résultat de nos sanctions à longue portée »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ouvertement confirmé sur les réseaux sociaux les frappes contre la région de Moscou et a annoncé une pression accrue sur les installations économiques :

Volodymyr Zelensky : « Région de Moscou. Il y a des résultats de nos sanctions à longue portée sur les installations logistiques et un dépôt pétrolier. Nous répondons équitablement à chaque frappe russe contre nos villes et nos communautés. Cette guerre doit finir, et cela n'est possible qu'en augmentant la pression sur la Russie, la seule cause de la guerre. »

Zelensky a également annoncé que deux pétroliers de la « flotte fantôme » russe et quatre cargos avaient été frappés dans les eaux de la mer Noire.

Escalade de la guerre des missiles et des drones

Ces derniers jours, l'ampleur des frappes mutuelles entre les deux parties s'est considérablement élargie :

Dans la nuit de samedi : L'Ukraine a frappé deux grands entrepôts de Wildberries dans la partie centrale de la Russie (dans la région de Tambov, faisant 7 morts, et à Elektrostal près de Moscou), ainsi qu'un dépôt pétrolier à Noginsk.

Attaque balistique sur Kiev : La veille, la Russie a mené une attaque massive avec des missiles balistiques sur Kiev : 1 mort, 16 blessés.

Première bombe aérienne sur Pavlohrad : Pour la première fois, la Russie a frappé la ville de Pavlohrad, dans la région de Dnipropetrovsk, avec une bombe aérienne. Résultat : 2 morts, 15 blessés.

Analyse de l'ISW : Les experts de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) notent qu'en juillet, la Russie lance plus de missiles balistiques sur l'Ukraine qu'elle n'en produit par mois, épuisant activement ses réserves.

Crise politique interne en Ukraine

Alors que les opérations militaires s'intensifient, une situation politique complexe a émergé à l'intérieur de l'Ukraine.

Suite au limogeage du ministre de la Défense Mykhailo Fedorov, le gouvernement Zelensky a fait face à un mécontentement public et à des manifestations concernant les changements au sein du haut commandement. Le président Zelensky a déclaré qu'il tiendrait des « négociations clés » au sein du Cabinet des ministres pour résoudre la crise politique interne.

Chronique des dernières frappes et conséquences