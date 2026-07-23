Nitecore présente une nouvelle batterie au format 18650 dotée d'un port USB-C

Nitecore, l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de sources d'énergie portables et d'équipements d'éclairage, a dévoilé son nouveau produit : la batterie lithium-ion modèle NL1840R. La particularité de cet appareil est qu'il conserve le format traditionnel 18650 tout en offrant la possibilité d'être rechargé directement via un port USB Type-C intégré au boîtier. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La nouvelle batterie a une capacité de 4000 mAh (14,4 Wh) et une tension nominale de 3,6 V. Selon la publication ixbt.com, la présence du port USB-C permet aux utilisateurs de ne plus avoir à transporter des chargeurs spécifiques et coûteux. Désormais, la batterie peut être rechargée à l'aide d'un simple câble de smartphone ou d'une batterie externe (Power Bank).

Caractéristiques techniques et design

Un indicateur lumineux spécial est intégré au boîtier de la batterie Nitecore NL1840R. Pendant le processus de charge, l'indicateur s'allume en rouge, et une fois le processus terminé et l'énergie entièrement restaurée, il passe au vert. Cela offre un grand confort à l'utilisateur pour surveiller le processus.

Il convient de noter que le port USB-C n'est pas le seul moyen de recharge. La NL1840R est également entièrement compatible avec les chargeurs traditionnels conçus pour les batteries lithium-ion. Elle peut également être chargée à l'intérieur de lampes de poche dotées de leur propre système de charge. Cependant, le fabricant met en garde sur un point important : en raison du port intégré, la longueur de la batterie augmente légèrement pour atteindre 71 mm. Cela peut entraîner une incompatibilité avec certains appareils compacts.

Durabilité et disponibilité sur le marché

Selon les données de l'entreprise, la nouvelle batterie est conçue pour au moins 500 cycles de charge complets. Même après cette période, l'appareil est garanti pour conserver environ 80 % de sa capacité initiale. Bien que 4000 mAh ne soit pas un record absolu pour le format 18650, les modèles dotés d'un port USB et d'une telle performance restent rares sur le marché.

Pour l'instant, le prix officiel du modèle Nitecore NL1840R n'a pas été annoncé. À titre informatif, le modèle NL1840HP de la même marque, sans port USB, est vendu environ 24 dollars sur le marché américain. La livraison du nouveau modèle a déjà commencé et il devrait bientôt apparaître sur les plateformes de vente internationales.

Compte tenu de la popularité des produits Nitecore parmi les randonneurs, les chasseurs et les passionnés de technologie, il est fort probable que cette batterie innovante trouve également sa place sur les étagères des magasins locaux. Cela permettra notamment de recharger ses réserves d'énergie lors de longs voyages sans accessoires encombrants.