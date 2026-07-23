Une femme stupéfie tout le monde en apprenant sa grossesse 45 minutes avant l'accouchement

·248·Monde
Une femme stupéfie tout le monde en apprenant sa grossesse 45 minutes avant l'accouchement

Au Royaume-Uni, une jeune femme de 21 ans a surpris beaucoup de monde avec une histoire inattendue. The Mirror rapporte que Demi-Leigh Sefton ne se pensait pas enceinte et a pris les fortes douleurs abdominales qu'elle ressentait pour une crise d'appendicite. C'est pourquoi elle s'est rendue à l'hôpital pour un examen médical.

Cependant, les examens ont révélé que la femme était en réalité enceinte. Le plus surprenant est qu'à peine 45 minutes après avoir appris la nouvelle, Demi a donné naissance à une petite fille en bonne santé, prénommée Hazel.

Les nouveaux parents sourient en portant leur bébé à l'hôpital.

Les expertsexpliquent que la grossesse était presque invisible car le fœtus était positionné près de la colonne vertébrale plutôt qu'à l'avant de l'abdomen. C'est pourquoi son ventre ne s'est pas arrondi et qu'elle a continué à vivre normalement.

Demi-Leigh a déclaré qu'elle n'avait ressenti que quelques brûlures d'estomac occasionnelles. Elle n'a cependant pas pris cela au sérieux, pensant qu'il s'agissait d'un simple inconfort. Elle n'a donc jamais imaginé qu'elle pouvait être enceinte.

Brad, le père de l'enfant, a également exprimé sa grande stupéfaction face à ces événements. Selon lui, cette nouvelle inattendue était difficile à croire au début. Aujourd'hui, le couple vit heureux avec leur petite Hazel et attend avec impatience son premier anniversaire.

Un jeune couple sourit avec leur bébé vêtu de rose.

Selon les spécialistes, ce phénomène médical est appelé « grossesse cryptique » (cryptic pregnancy). Ces cas sont très rares et, selon les statistiques, ils peuvent survenir chez environ une femme sur 2 500. C'est pourquoi il est possible que certaines femmes ne se rendent pas compte de leur grossesse jusqu'au moment de l'accouchement.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un mini-hélicoptère s'écrase en Chine : deux touristes blessésUn mini-hélicoptère s'écrase en Chine : deux touristes blessésAujourd'hui, 03:02«Il faut de nouvelles idées» : des négociations secrètes ont eu lieu entre les États-Unis et la Russie«Il faut de nouvelles idées» : des négociations secrètes ont eu lieu entre les États-Unis et la RussieAujourd'hui, 00:26Le Japon se prépare à la transplantation de reins de porc chez l'hommeLe Japon se prépare à la transplantation de reins de porc chez l'hommeHier, 21:28La championne japonaise de Roland-Garros, Rika Hiraki, arrêtéeLa championne japonaise de Roland-Garros, Rika Hiraki, arrêtéeHier, 20:23Un procureur arrêté dans l'affaire de la mort de Mehrona Noibova, 23 ansUn procureur arrêté dans l'affaire de la mort de Mehrona Noibova, 23 ansHier, 20:07La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnesLa tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnesHier, 19:12
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Deux sœurs découvrent leur propre photo dans une location de vacances
Deux sœurs découvrent leur propre photo dans une location de vacances
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois