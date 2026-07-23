Une femme stupéfie tout le monde en apprenant sa grossesse 45 minutes avant l'accouchement

Au Royaume-Uni, une jeune femme de 21 ans a surpris beaucoup de monde avec une histoire inattendue. The Mirror rapporte que Demi-Leigh Sefton ne se pensait pas enceinte et a pris les fortes douleurs abdominales qu'elle ressentait pour une crise d'appendicite. C'est pourquoi elle s'est rendue à l'hôpital pour un examen médical.

Cependant, les examens ont révélé que la femme était en réalité enceinte. Le plus surprenant est qu'à peine 45 minutes après avoir appris la nouvelle, Demi a donné naissance à une petite fille en bonne santé, prénommée Hazel.

Les expertsexpliquent que la grossesse était presque invisible car le fœtus était positionné près de la colonne vertébrale plutôt qu'à l'avant de l'abdomen. C'est pourquoi son ventre ne s'est pas arrondi et qu'elle a continué à vivre normalement.

Demi-Leigh a déclaré qu'elle n'avait ressenti que quelques brûlures d'estomac occasionnelles. Elle n'a cependant pas pris cela au sérieux, pensant qu'il s'agissait d'un simple inconfort. Elle n'a donc jamais imaginé qu'elle pouvait être enceinte.

Brad, le père de l'enfant, a également exprimé sa grande stupéfaction face à ces événements. Selon lui, cette nouvelle inattendue était difficile à croire au début. Aujourd'hui, le couple vit heureux avec leur petite Hazel et attend avec impatience son premier anniversaire.

Selon les spécialistes, ce phénomène médical est appelé « grossesse cryptique » (cryptic pregnancy). Ces cas sont très rares et, selon les statistiques, ils peuvent survenir chez environ une femme sur 2 500. C'est pourquoi il est possible que certaines femmes ne se rendent pas compte de leur grossesse jusqu'au moment de l'accouchement.