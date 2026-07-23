Le FC Barcelone fixe une date limite pour le transfert de Julian Alvarez

Le club catalan du FC Barcelone a durci sa position concernant le transfert de l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez. Le président du club, Joan Laporta, a fait savoir que l'offre importante proposée pour le joueur argentin ne resterait pas indéfiniment sur la table et que les négociations devaient aboutir rapidement. C'est ce que rapporte le journal AS. Selon Goal.com rapporte.

Selon les informations, la direction du FC Barcelone est prête à débourser 100 millions d'euros pour le champion du monde. Cependant, le groupe de recrutement dirigé par le directeur sportif Deco ne souhaite pas que ce processus de transfert affecte négativement l'ensemble de la campagne estivale. Pour cette raison, Joan Laporta a fixé une date limite au joueur jusqu'à fin juillet.

Le refus catégorique de l'Atlético de Madrid

Bien que le FC Barcelone propose une somme importante, la direction de l'Atlético de Madrid n'a aucune intention de vendre son attaquant vedette. Le directeur général du club madrilène, Miguel Angel Gil Marin, et le président Enrique Cerezo ont critiqué les tactiques de pression du club catalan. Cerezo a souligné que l'endroit où Julian Alvarez jouera la saison prochaine est clair pour tout le monde, y compris pour Laporta.

Dans la situation actuelle, les négociations sont dans l'impasse. La direction de l'Atlético ne souhaite même pas examiner l'offre de 100 millions d'euros et considère le joueur comme intouchable pour les projets futurs de l'équipe. Le FC Barcelone, de son côté, estime que seul le joueur peut surmonter cet obstacle.

La décision du joueur est déterminante

Les responsables du FC Barcelone attendent que Julian Alvarez soumette officiellement une demande de transfert à la direction de son club. Ce n'est que si le joueur exprime fermement son désir de partir que l'Atlético pourrait s'asseoir à la table des négociations. Sinon, le dialogue entre les deux clubs restera un rêve inaccessible.

Julian Alvarez avait laissé entendre lors de la Coupe du Monde au Qatar qu'il était prêt à relever de nouveaux défis pour réaliser ses rêves, mais depuis le tournoi, il garde le silence pour éviter les polémiques inutiles. Selon Goal.com, le FC Barcelone exige de briser ce silence et de conclure le transfert avant la fin du mois de juillet.

Si aucun accord n'est trouvé dans le délai imparti, le FC Barcelone tournera son attention vers d'autres cibles. Le club vise à finaliser son effectif avant le début de la nouvelle saison et à éviter les problèmes imprévus lors des derniers jours du mercato.