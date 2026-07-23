423 personnes de moins de 18 ans se sont mariées au Tadjikistan

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423 personnes de moins de 18 ans se sont mariées au Tadjikistan

Au Tadjikistan, au cours des six premiers mois de l'année en cours, 423 citoyens de moins de 18 ans ont obtenu le droit de se marier officiellement par décision de justice. C'est ce qu'a annoncé le vice-président de la Cour suprême du pays lors d'une conférence de presse tenue le 23 juillet à Douchanbé, Abduqahhor Taghozoda .

Selon lui, au cours de la période considérée, les tribunaux ont examiné 503 demandesconcernant l'abaissement de l'âge légal du mariage. Parmi elles, 423 ont été approuvées, et 49 ont été rejetées. Les autres demandes ont été traitées conformément à la procédure établie par la loi.

Selon les autorités, le nombre de ces demandes a considérablement diminué par rapport à la même période de l'année dernière. Par exemple, au premier semestre 2025, les tribunaux ont reçu 1376 demandes pour abaisser l'âge du mariage. Cependant, aucune information officielle n'a été fournie sur le nombre de celles qui ont été approuvées à cette époque.

La Cour suprême a indiqué que les demandes d'abaissement de l'âge du mariage sont principalement justifiées par des conditions matérielles difficiles, l'orphelinat ou la nécessité de fonder une famille .

Abduqahhor Taghozoda a souligné que si l'on est convaincu que le mariage contribuera à améliorer la situation sociale de la personne mineure, le tribunal peut, à titre exceptionnel et dans le cadre de la loi, décider d'abaisser l'âge du mariage.

Dans le même temps, les autorités n'ont pas précisé combien de filles et de garçons figuraient parmi les demandeurs.

Le représentant de la Cour suprême a également admis que les mariages précoces sont l'un des facteurs influençant le taux de divorce dans le pays. À son avis, comme les jeunes ne sont souvent pas pleinement préparés aux responsabilités de la vie familiale, ces mariages risquent de ne pas durer.

C'est pourquoi il a été recommandé aux tribunaux d'étudier chaque cas individuellement lors de l'autorisation du mariage des mineurs, en tenant compte du fait qu'une telle décision améliore réellement leur situation sociale et contribue à la formation d'une famille stable à l'avenir.

Cependant, les experts soulignent que la manière dont des critères tels que « l'amélioration de la situation sociale » et « le renforcement de la future famille » sont évalués en pratique reste une question ouverte.

Selon les données du Comité des femmes et des affaires familiales du Tadjikistan, au premier semestre 2026, le pays a enregistré 27 563 mariages . Ce chiffre est inférieur de 2793 par rapport à la même période de l'année dernière.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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