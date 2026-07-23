Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans la même équipe : les légendes peuvent-elles s'unir aux États-Unis ?

Les rumeurs sur une possible réunion des deux plus grands rivaux des vingt dernières années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, dans le même club en fin de carrière, reviennent sur le devant de la scène. Bien que de nombreux fans rêvent de voir ces deux stars sous le même maillot, les experts et anciens joueurs sont divisés. La probabilité qu'ils se retrouvent en MLS (Major League Soccer) est particulièrement évoquée. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le défenseur français Mikaël Silvestre, qui a évolué aux côtés de Cristiano Ronaldo à Manchester United, a partagé son point de vue dans une interview accordée à Goal.com. Selon lui, plutôt que de réunir les stars portugaise et argentine dans une même équipe, il serait bien plus intéressant pour les fans de football de les voir s'affronter dans des clubs différents.

Une nouvelle destination pour la rivalité : de l'Arabie saoudite aux États-Unis

À 41 ans, Cristiano Ronaldo, qui évolue actuellement à Al-Nassr , a conquis presque tous les sommets au cours de sa carrière. Il se rapproche de son 1000e but et affiche des statistiques impressionnantes dans le championnat saoudien. Silvestre souligne que si Ronaldo est capable de performer en Saudi Pro League, il pourrait réussir n'importe où dans le monde, y compris aux États-Unis.

Lionel Messi, quant à lui, a déjà conquis l'Amérique. Avec l'Inter Miami, il a remporté des trophées comme la Leagues Cup et le Supporters' Shield. Le club dirigé par David Beckham a réuni autour de Messi ses anciens coéquipiers tels que Luis Suárez, Jordi Alba et Sergio Busquets. Récemment, des rumeurs ont circulé sur l'arrivée possible du Brésilien Casemiro dans cet effectif.

Pourquoi ne peuvent-ils pas jouer dans la même équipe ?

Selon Mikaël Silvestre, il est difficile d'imaginer les deux grands joueurs dans le même vestiaire. Ce n'est pas dû à une mauvaise relation, mais au fait que les deux sont des leaders nés. « Pour n'importe quel entraîneur, il est plus logique de les voir dans des équipes séparées. Dans la vision du jeu de Messi, il ne peut y avoir qu'un seul leader. C'est pourquoi les voir dans des franchises différentes suscite plus d'intérêt », déclare l'ancien joueur.

Par ailleurs, un autre ancien joueur, Giuseppe Rossi, s'est également opposé à l'union de ces deux légendes. Selon lui, la plus grande rivalité de l'histoire du football ne garde son charme que lorsqu'ils sont dans des camps opposés. Néanmoins, pour la direction de la MLS et la télévision américaine, la présence de Ronaldo et Messi dans la même ligue apporterait sans aucun doute des avantages marketing immenses.

Pour l'instant, Cristiano Ronaldo poursuit son contrat avec Al-Nassr, mais dans le monde du football, des transferts inattendus peuvent toujours arriver. Si Ronaldo traverse l'Atlantique, cela deviendrait certainement l'événement sportif de l'année, non seulement pour le football américain, mais pour le sport mondial.