Les leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev après une courte pause suite à leur participation à la Coupe du monde, ont rejoint leur club, l'Istanbul Başakşehir.Après avoir pris part au camp d'entraînement de pré-saison, nos légionnaires ont disputé leur premier match officiel lors des qualifications pour l'UEFA Europa Conference League.

Zamin.uz présente les actions des joueurs ouzbeks lors du match contre l'Inter Turku ainsi que leurs notes.

Un match intense et la décision de Nuri Şahin

Dans le cadre du tour de qualification de la Conference League, l'Istanbul Başakşehir a accueilli le club finlandais de l'Inter Turku sur son terrain.

Eldor Shomurodov : L'entraîneur principal de l'équipe, Nuri Şahin, a titularisé Eldor. Notre attaquant a été actif jusqu'à la 69e minute.

Abbosbek Fayzullayev : Notre milieu offensif de 22 ans a débuté sur le banc et est entré en jeu à la 61e minute, renforçant considérablement l'attaque de son équipe.

Bien que les hôtes aient été considérés comme favoris, ils ont encaissé le premier but. Cherchant à renverser la situation dans les minutes restantes, le club d'Istanbul a évité la défaite et le match 1:1 s'est terminé sur un score de parité.

Flashscore : Les performances de nos légionnaires ont été bien notées

L'une des ressources sportives les plus prestigieuses au monde, Flashscore.com a évalué positivement la performance des joueurs ouzbeks.

Notes Flashscore de nos joueurs : Eldor Shomurodov (a joué 69 minutes) — 7,2 points

Abbosbek Fayzullayev (a joué 29+ minutes) — 7,0 points

Nos deux représentants ont démontré leur potentiel de leader par leurs actions significatives et leur activité sur le terrain.

Quand aura lieu le match retour et quel est le prochain adversaire ?

Après le 1:1 à Istanbul, le sort de la qualification se décidera lors du match retour.

Match retour : 30 juillet à Turku, en Finlande.

Adversaire potentiel : Le vainqueur de cette confrontation affrontera au 3e tour de qualification de la Conference League le gagnant du match Vaduz (Liechtenstein) — Atletic Escaldes (Andorre).

Statistiques du match et conclusion