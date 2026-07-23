Arsenal et Liverpool devraient se lancer dans la course pour Bradley Barcola

L'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, Bradley Barcola, attire l'attention des clubs leaders de la Premier League anglaise. Connu pour sa vitesse et son efficacité ces dernières années, l'ailier de 23 ans est considéré comme une cible prioritaire pour des géants comme Arsenal et Liverpool. Ce transfert pourrait non seulement renforcer les effectifs, mais aussi modifier l'équilibre des forces dans le football européen. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'ancien défenseur d'Arsenal, Mikaël Silvestre, a souligné dans une interview accordée à Goal.com que Bradley Barcola est un choix idéal pour le club londonien. Selon Silvestre, le style de jeu du jeune Français correspond parfaitement au projet mis en place par Mikel Arteta. Il est particulièrement attendu comme le candidat principal pour combler le vide potentiel sur l'aile gauche de l'attaque.

Changements d'effectif et nouveaux besoins

Des rotations importantes sont attendues dans l'effectif d'Arsenal. Selon certaines informations, Leandro Trossard, auteur de buts décisifs pour l'équipe, serait proche d'un transfert vers le club turc de Beşiktaş. De plus, des interrogations subsistent concernant le Brésilien Gabriel Martinelli, le club envisageant une vente pour financer de nouvelles recrues.

Bien que Bradley Barcola ait brillé en Ligue des champions avec le PSG et avec l'équipe de France, sa place de titulaire au sein du club parisien n'est pas garantie. La concurrence est extrêmement rude avec des stars comme Désiré Doué, Ousmane Dembélé et la récente recrue Khvicha Kvaratskhelia. Cette situation pourrait pousser le joueur à envisager un départ vers l'Angleterre pour obtenir plus de temps de jeu.

La continuité des traditions françaises

Arsenal a historiquement connu de grands succès avec des joueurs français. Barcola pourrait suivre les traces de légendes comme Thierry Henry, Patrick Vieira et Robert Pirès. Mikaël Silvestre a ajouté : « Bradley a prouvé avec ses performances au PSG et en sélection qu'il est prêt pour le niveau d'Arsenal. Ce serait une décision à 100 % correcte tant pour le joueur que pour le club. »

Actuellement, le contrat de Barcola avec le PSG court jusqu'à l'été 2028. Cependant, lors du mercato de 2026, les Parisiens seront prêts à étudier les offres appropriées. Des clubs comme Arsenal et Liverpool cherchent à attirer de tels talents pour renforcer leur position non seulement sur la scène nationale, mais aussi internationale.