Une mariée iranienne surprend le web en demandant 313 opérations gratuites comme dot au lieu d'or

Lors d'une cérémonie de mariage célébrée en 2026 au sanctuaire sacré de l'Imam Reza à Machhad, en Iran, un accord unique a été conclu. La mariée et le marié seraient tous deux des médecins travaillant dans le domaine médical.

Au moment du mariage, la mariée n'a pas demandé de bijoux en or, d'argent ou de biens immobiliers comme dot. Elle a demandé au marié d'effectuer des interventions chirurgicales gratuites pour des patients incapables de couvrir leurs frais médicaux.

Le marié a accepté cette demande et a promis d'opérer gratuitement 313 personnes démunies au cours de sa vie.

Ainsi, la dot de ce mariage n'a pas été fixée pour les besoins personnels de la mariée, mais pour soutenir les personnes ayant besoin d'une assistance médicale. Le marié devra désormais réaliser les opérations promises progressivement au cours de sa carrière.