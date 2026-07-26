Un officier du 413e régiment « RAID » de l'Ukraine a suggéré de rapatrier de force les hommes soumis au service militaire qui ont quitté le pays et de restreindre certains de leurs droits civiques. Ses propos sur le fait de « les traiter comme des serfs » risquent de susciter de vives polémiques.

Cependant, un point important est à noter : il ne s'agit pas d'une initiative officielle du gouvernement ukrainien ou des forces armées, mais de l'opinion personnelle d'un militaire exprimée lors d'une interview.

Quelle proposition l'officier a-t-il formulée ?

Selon une citation rapportée par UNIAN, le militaire connu sous l'indicatif « Chirurgien » a déclaré qu'une partie des Ukrainiens résidant à l'étranger devait être ramenée dans le pays.

Il a avancé l'idée de priver du droit de vote les citoyens ayant éludé le service militaire et, après leur retour en Ukraine, d'utiliser leur travail dans l'intérêt de l'État.

De plus, l'officier a employé des comparaisons discriminatoires à l'encontre d'autres nationalités et races lors de l'expression de sa pensée.

Selon lui, l'Ukraine devrait demander à ses partenaires étrangers de l'aider à rapatrier les citoyens ayant échappé à leurs obligations militaires.

La chaîne Telegram officielle du 413e régiment confirme la diffusion de l'entretien avec le « Chirurgien ». Il y est ouvertement indiqué que le sujet de « l'accueil d'un million de Pakistanais ou du retour d'un million d'Ukrainiens réfractaires au service militaire » a été discuté. Toutefois, la publication de la chaîne ne reproduit pas mot à mot toutes les phrases prononcées lors de l'interview.

Que signifie le terme « serf » (krepostnoy) ?

Le servage est un système historique où la liberté personnelle d'un individu est restreinte, et où son travail ainsi que son lieu de résidence sont placés sous le contrôle d'une autre personne ou structure.

Par conséquent, l'utilisation d'une telle expression à l'égard de citoyens modernes n'est pas seulement une proposition de sanction sévère. Elle soulève des questions graves concernant les droits de l'homme, la liberté personnelle et l'attitude de l'État envers ses citoyens.

La déclaration de l'officier ne doit pas être évaluée comme une initiative juridique ou une décision adoptée, mais comme un point de vue politique radical exprimé dans le contexte de la guerre et de la mobilisation.

Est-il possible d'annuler le droit de vote ?

Selon l'article 70 de la Constitution ukrainienne, les citoyens ukrainiens âgés de 18 ans révolus ont le droit de vote. Il y est seulement stipulé que seuls les citoyens reconnus incapables par un tribunal ne participent pas aux élections.

Priver automatiquement un citoyen de son droit de vote au motif qu'il réside à l'étranger ou qu'il a commis une infraction en matière d'enregistrement militaire n'est pas prévu par la norme constitutionnelle en vigueur.

De même, la Constitution ukrainienne :

établit que tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droits ;

interdit l'abolition des droits constitutionnels ;

interdit d'établir des restrictions fondées sur la race, la couleur de peau, l'origine sociale et le lieu de résidence.

Par conséquent, la mise en œuvre de la proposition formulée par l'officier n'est pas une question réglée par un simple décret gouvernemental. Elle se heurte à de sérieux obstacles constitutionnels et relatifs aux droits de l'homme.

Le rapatriement forcé depuis l'étranger n'est pas non plus chose aisée

Il existe des cas de retour de certains citoyens ayant traversé illégalement la frontière ukrainienne par le biais de pays voisins. Cependant, cela ne signifie pas que chaque Ukrainien soumis au service militaire résidant à l'étranger sera automatiquement expulsé.

Le député ukrainien Iouri Kameltchouk a également affirmé qu'un retour massif des citoyens résidant à l'étranger contre leur gré est pratiquement impossible. Leur statut dépend des lois du pays d'accueil, des procédures de protection internationale et des circonstances du départ de chaque individu.

C'est pourquoi la proposition de l'officier selon laquelle les partenaires étrangers devraient renvoyer tous les citoyens ne dépasse pas, pour l'instant, le stade de l'appel politique.

Une opinion personnelle ne constitue pas une position officielle

Le 413e régiment « RAID » opère au sein des Forces des systèmes sans pilote de l'Ukraine. La page officielle du régiment présente le « Chirurgien » comme un officier participant aux hostilités depuis 2014.

Mais les opinions qu'il exprime dans l'interview ne sont :

ni un décret du président de l'ukraine ;

ni un plan officiel du gouvernement ;

ni un projet de loi soumis au parlement ;

ni l'expression de la position de l'ensemble des membres des forces armées.

Il est compréhensible que, dans une société en guerre, la question de l'équité entre ceux qui sont sur le front et ceux qui sont partis à l'étranger soit douloureuse. Mais toute solution doit se fonder sur des principes de légalité et d'égalité, et non sur la transformation d'un être humain en force de travail privée de droits ou sur la discrimination fondée sur la nationalité ou la race.

Selon vous, les sanctions à l'encontre de ceux qui ont illégalement éludé le service militaire devraient-elles être renforcées, ou des programmes d'incitation pour leur retour seraient-ils plus efficaces ?