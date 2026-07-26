Le geste touchant d'un chien errant à Istanbul pour son petit émeut la Toile

La vidéo d'un chien errant ayant amené son chiot inconscient à cause du froid dans une clinique vétérinaire à Istanbul suscite un large débat. La mère chien est arrivée devant la porte de la clinique en portant son petit dans sa gueule, comme si elle savait exactement où obtenir de l'aide.

À première vue, le chiot semblait inerte et ne respirait plus. Les vétérinaires l'ont immédiatement examiné et ont constaté que son cœur battait très lentement. Sans perdre de temps, ils ont entamé les procédures nécessaires pour le réchauffer et rétablir ses signes vitaux.

Les efforts des médecins n'ont pas été vains. Quelque temps plus tard, le chiot a repris connaissance et son état s'est stabilisé. La mère chien, quant à elle, a attendu dehors et ne s'est pas éloignée de l'endroit.

Après la diffusion de cette séquence sur les réseaux sociaux, beaucoup ont salué avec admiration l'action de la mère chien. Dans les commentaires, les internautes soulignent particulièrement qu'elle est allée au bon endroit pour sauver son petit.