Le samedi 25 juillet, en marge du Forum de coopération interrégionale qui s'est tenu à Omsk, des négociations importantes ont eu lieu entre le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev et le président russe Vladimir Poutine. Lors de cette rencontre, Tokayev a proposé de « geler » la guerre en Ukraine et de revenir à la formule « Istanbul 2.0 ».

Zamin.uz analyse les détails de ces négociations de haut niveau et la réaction du Kremlin.

1. La proposition de Tokayev : la formule « Istanbul 2.0 »

Le président kazakh a souligné qu'actuellement, les positions des deux parties sont extrêmement opposées et qu'il n'y a pas de moyen clair de résoudre le conflit. C'est pourquoi il a suggéré de suspendre les hostilités et de retourner à la table des négociations.

Formule de paix : Selon Tokayev, il est nécessaire de revenir à la base des premiers accords conclus à Istanbul en 2022, car des progrès importants y avaient été réalisés.

Position de médiation : Le Kazakhstan a déclaré qu'il refuserait d'être un médiateur direct entre la Russie et l'Ukraine, mais qu'il continuerait à appeler à la paix.

Flexibilité politique : Tokayev a particulièrement noté que Poutine a fait preuve d'une « flexibilité diplomatique maximale » lors de ses négociations avec Donald Trump à Anchorage (États-Unis) en août 2025.

Tokayev : « Ce n'est pas une guerre civile, c'est un conflit interétatique »

Extrait de la déclaration de Kassym-Jomart Tokayev : « Nous avons toujours respecté le peuple ukrainien, sa culture et sa langue. La nature de ce conflit n'est pas totalement claire pour beaucoup, y compris pour nous. C'est un conflit interétatique qui sert les intérêts des ennemis communs de Moscou et de Kiev. Tout cela doit cesser. »

La proposition de Tokayev et la position officielle du Kremlin

Aspects La proposition de Tokayev La réaction du Kremlin et de Peskov Statut du conflit « Geler » la guerre et stopper la ligne de front Impossible de geler Format des négociations Retour à la formule « Istanbul 2.0 » Kiev doit reconnaître les conditions et les objectifs de la Russie Condition d'arrêt de la guerre Parvenir à un accord entre les parties La Russie doit atteindre ses objectifs

2. Peskov : « Il est impossible de geler la guerre »

Après les négociations, le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a annoncé la position claire du Kremlin face à cette proposition.

Objectifs inchangés : Peskov a souligné qu'en raison de la position actuelle de Kiev, il est impossible de simplement geler la guerre.

Condition d'arrêt : « Nous avons une condition principale : nous devons atteindre nos objectifs. Ils sont clairs et cohérents. Si Kiev prend les décisions appropriées, les combats peuvent s'arrêter dès aujourd'hui avant la fin de la journée », a déclaré le représentant du Kremlin.

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La rencontre entre les dirigeants kazakh et russe à Omsk a été l'un des signaux importants pour la sécurité régionale et la géopolitique mondiale.

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