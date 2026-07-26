«Geler la guerre et Istanbul 2.0» : la proposition de Tokayev à Poutine
Le samedi 25 juillet, en marge du Forum de coopération interrégionale qui s'est tenu à Omsk, des négociations importantes ont eu lieu entre le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev et le président russe Vladimir Poutine. Lors de cette rencontre, Tokayev a proposé de « geler » la guerre en Ukraine et de revenir à la formule « Istanbul 2.0 ».
Zamin.uz analyse les détails de ces négociations de haut niveau et la réaction du Kremlin.
1. La proposition de Tokayev : la formule « Istanbul 2.0 »
Le président kazakh a souligné qu'actuellement, les positions des deux parties sont extrêmement opposées et qu'il n'y a pas de moyen clair de résoudre le conflit. C'est pourquoi il a suggéré de suspendre les hostilités et de retourner à la table des négociations.
Formule de paix : Selon Tokayev, il est nécessaire de revenir à la base des premiers accords conclus à Istanbul en 2022, car des progrès importants y avaient été réalisés.
Position de médiation : Le Kazakhstan a déclaré qu'il refuserait d'être un médiateur direct entre la Russie et l'Ukraine, mais qu'il continuerait à appeler à la paix.
Flexibilité politique : Tokayev a particulièrement noté que Poutine a fait preuve d'une « flexibilité diplomatique maximale » lors de ses négociations avec Donald Trump à Anchorage (États-Unis) en août 2025.
Tokayev : « Ce n'est pas une guerre civile, c'est un conflit interétatique »
Extrait de la déclaration de Kassym-Jomart Tokayev :
« Nous avons toujours respecté le peuple ukrainien, sa culture et sa langue. La nature de ce conflit n'est pas totalement claire pour beaucoup, y compris pour nous. C'est un conflit interétatique qui sert les intérêts des ennemis communs de Moscou et de Kiev. Tout cela doit cesser. »
La proposition de Tokayev et la position officielle du Kremlin
Aspects
La proposition de Tokayev
La réaction du Kremlin et de Peskov
Statut du conflit
« Geler » la guerre et stopper la ligne de front
Impossible de geler
Format des négociations
Retour à la formule « Istanbul 2.0 »
Kiev doit reconnaître les conditions et les objectifs de la Russie
Condition d'arrêt de la guerre
Parvenir à un accord entre les parties
La Russie doit atteindre ses objectifs
2. Peskov : « Il est impossible de geler la guerre »
Après les négociations, le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a annoncé la position claire du Kremlin face à cette proposition.
Objectifs inchangés : Peskov a souligné qu'en raison de la position actuelle de Kiev, il est impossible de simplement geler la guerre.
Condition d'arrêt : « Nous avons une condition principale : nous devons atteindre nos objectifs. Ils sont clairs et cohérents. Si Kiev prend les décisions appropriées, les combats peuvent s'arrêter dès aujourd'hui avant la fin de la journée », a déclaré le représentant du Kremlin.
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La rencontre entre les dirigeants kazakh et russe à Omsk a été l'un des signaux importants pour la sécurité régionale et la géopolitique mondiale.
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