Déjeuner au cimetière : mangeriez-vous dans un restaurant situé entre les tombes en Inde ?

Dans la ville indienne d' Ahmedabad, il existe un établissement de restauration qui ne ressemble à aucun autre. Sa principale particularité est qu'il a été construit sur le site d'un ancien cimetière et que les tombes y ont été conservées jusqu'à ce jour.

Ce restaurant a ouvert ses portes en 1950. Les 26 tombes présentes sur le site n'ont pas été détruites ni déplacées. Elles sont entourées de grilles et les tables à manger ont été disposées directement entre elles.

À leur arrivée, les clients prennent leurs repas dans cette ambiance pour le moins insolite. Manger à des tables côtoyant des tombes est naturellement surprenant pour beaucoup. C'est pourquoi, parmi ceux qui entendent parler de cet endroit, la question « Mangeriez-vous dans un tel restaurant ? » fait souvent l'objet de vifs débats.

Grâce à son emplacement atypique et à ses 26 tombes préservées, le restaurant reste l'un des lieux les plus insolites et fascinants d'Ahmedabad.