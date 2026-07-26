Nouvel échec pour l'Italie dans sa recherche de sélectionneur : qu'a dit Thiago Motta ?

La sélection nationale italienne a essuyé un nouveau refus inattendu dans sa quête d'un entraîneur. Après Carlo Ancelotti et Pep Guardiola, la nouvelle piste de la fédération, Thiago Motta, a également décliné l'offre de prendre en main la Squadra Azzurra.

La fédération a directement contacté Motta

Selon le Corriere dello Sport, la Fédération italienne de football avait ciblé l'ancien entraîneur de la Juventus, Thiago Motta, comme l'un des principaux candidats pour diriger l'équipe nationale.

Les responsables du secteur sportif de la fédération ont pris contact directement avec le technicien pour lui proposer le poste de sélectionneur de l'Italie. Cependant, Motta a remercié la fédération avant de refuser poliment l'offre. Le motif exact de son refus n'a pas été divulgué.

La fédération italienne n'a pas réussi à obtenir une réponse positive d'au moins trois entraîneurs de renom en peu de temps.

Le principal candidat a changé après le refus de Motta

La décision de Thiago Motta a contraint la fédération à revoir ses plans une fois de plus. Selon la presse italienne, l'attention s'est ensuite portée principalement sur Andrea Pirlo.

Pirlo ne figurait pas parmi les premiers choix de la direction fédérale. Mais après l'échec des pistes menant à Ancelotti, Guardiola et Motta, l'ancien milieu de terrain est devenu le grand favori. Sa nomination n'a pas encore été officialisée.

Ancelotti et Guardiola avaient aussi dit non

La fédération prévoyait initialement d'attirer un entraîneur expérimenté et doté d'un grand prestige international.

Les principales options étaient les suivantes :

Carlo Ancelotti — a préféré poursuivre ses engagements actuels ;

Pep Guardiola — a rejeté l'offre en raison de son souhait de faire une pause dans sa carrière d'entraîneur ;

Thiago Motta — a poliment décliné l'approche de la fédération.

La tenue de discussions avec Guardiola a été confirmée par les dirigeants de la fédération, mais le technicien espagnol a indiqué qu'il n'était pas prêt à prendre les commandes de la sélection italienne.

Pourquoi la piste Motta était-elle intéressante ?

Thiago Motta appartient à la jeune génération d'entraîneurs et est reconnu pour son style de jeu fondé sur la possession de balle, les attaques placées et le pressing collectif.

Sa candidature aurait pu convenir pour renouveler l'équipe nationale italienne sur la base d'un plan à long terme. Actuellement, l'aventure de Motta à la Juventus s'est terminée plus tôt que prévu, et le technicien avait déclaré qu'on ne lui avait pas laissé assez de temps pour mener à bien le projet prévu au club.

Un choix décisif pour l'Italie

Après les refus de plusieurs entraîneurs de renom, la Fédération italienne de football ne peut plus se permettre de perdre du temps. Le nouveau sélectionneur devra non seulement obtenir des résultats, mais aussi renouveler l'effectif et reconstruire la philosophie de jeu de l'équipe nationale.

L'attention se porte désormais principalement sur Andrea Pirlo. Mais tant qu'aucun communiqué officiel ne sera publié, le suspense autour du sélectionneur de l'Italie restera entier.

Selon vous, Pirlo est-il le bon choix pour sortir l'Italie de la crise, ou la fédération devrait-elle chercher un entraîneur plus expérimenté ?