Pourquoi Trump a-t-il retardé la grande frappe attendue contre l'Iran ?

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Pourquoi Trump a-t-il retardé la grande frappe attendue contre l'Iran ?

Le président américain Donald Trump, contre l'Iran a reporté pour l'instant le plan visant à élargir considérablement l'opération militaire. On the other hand, it is said that, besides diplomatic calculations, another serious threat — the rapid depletion of air defense missile reserves in the Middle East — influenced Washington's decision.

Vendredi, l'armée américaine a reçu instruction de ne pas mener de nouvelles frappes. Cependant, cela ne signifie pas que la guerre est finie, mais plutôt que Washington recalcule peut-être le coût de la prochaine étape.

Une pause inattendue après 13 jours d'attaques

Selon des sources d'Axios, Trump a ordonné de ne pas lancer de nouvelles frappes sur le territoire iranien vendredi. Ainsi, les opérations militaires quotidiennes des États-Unis, qui ont duré près de deux semaines, ont été temporairement suspendues.

Deux jours auparavant Trump à l'Iran avait déclaré qu'il était sur le point d'organiser une « attaque colossale », encore plus vaste que les opérations précédentes, tout en soulignant qu'aucune décision finale n'avait encore été prise.

La pause actuelle n'est pas une trêve officielle. La possibilité d'une frappe reste fermement sur la table du président.

La décision a coïncidé avec la visite d'une délégation d'Oman à Téhéran pour des négociations. Cela montre que Washington a peut-être laissé une chance supplémentaire à la diplomatie avant une escalade à grande échelle.

La menace principale : les stocks de missiles « Patriot »

Selon des sources du New York Times, les conseillers de Trump ont prévenu qu'une guerre à grande échelle pourrait réduire dangereusement les stocks de missiles intercepteurs « Patriot » du Pentagone et d'autres munitions de défense aérienne au Moyen-Orient.

Ces missiles sont nécessaires pour protéger les bases américaines, le personnel militaire et les alliés de la région contre les missiles balistiques et les drones iraniens.

Chaque nouvelle attaque nécessite non seulement de frapper des cibles, mais aussi d'utiliser de nombreux missiles intercepteurs coûteux pour contrer la réponse de l'Iran. L'épuisement rapide des stocks pourrait également nuire à la préparation militaire des États-Unis dans d'autres régions, y compris leurs capacités dans l'Indo-Pacifique.

Dan Kane a personnellement mis en garde Trump

Selon les rapports, le général Dan Kane, président du Comité des chefs d'état-major interarmées des États-Unis, a déclaré qu'une opération à grande échelle était réalisable sur le plan militaire. Cependant, il a également souligné qu'une telle décision risquait de réduire à un niveau dangereux les réserves d'intercepteurs à la disposition du Commandement central.

Il a été signalé que le vice-président JD Vance a également soulevé des inquiétudes lors de la réunion de la Maison-Blanche vendredi concernant l'élargissement de la guerre et les stocks de munitions.

Le général Kane avait déjà averti qu'une guerre prolongée avec Iran engendrerait les problèmes suivants :

  • Augmentation du danger pour les militaires américains ;

  • Diminution des stocks de missiles cruciaux ;

  • Limitation du soutien des alliés régionaux ;

  • Réduction de la capacité à faire face à plusieurs conflits simultanément.

Pas seulement les missiles : des risques plus importants existent

Au-delà des réserves militaires, les responsables de l'administration s'inquiètent également de la propagation du conflit à l'ensemble du Moyen-Orient.

Une escalade à grande échelle :

  • Pourrait éloigner de Washington les pays du Golfe persique qui pourraient se retrouver sous les frappes de l'Iran ;

  • Aggraver encore la situation dans le détroit d'Ormuz ;

  • Provoquer une hausse brutale des prix du pétrole et du gaz ;

  • Intensifier l'instabilité économique mondiale ;

  • Déclencher une nouvelle crise humanitaire et migratoire.

L'un des principaux objectifs des États-Unis reste de rétablir la libre circulation des navires dans le détroit d'Ormuz. Un conflit prolongé dans cette zone, par laquelle transitent une part cruciale du commerce mondial du pétrole, pourrait toucher les marchés du monde entier.

Les nouvelles frappes ramèneront-elles l'Iran à la table des négociations ?

Certains responsables de l'administration Trump doutent que de grandes attaques incitent Téhéran à revenir à la table des négociations. Selon eux, la menace extérieure pourrait au contraire unir la société iranienne et le système de pouvoir face à un ennemi commun.

Les pays médiateurs de la région — Qatar, Oman, Égypte et Pakistan — tentent quant à eux d'atténuer l'affrontement militaire et de relancer les négociations. Cependant, pour l'instant, les parties ne sont pas parvenues à un compromis sur les conditions d'un accord à long terme.

Trump a-t-il arrêté la guerre ?

Pas pour l'instant. La décision de vendredi ne signifie pas la fin de la campagne contre l'Iran. La Maison-Blanche indique que toutes les options militaires restent sur la table et que les frappes pourraient reprendre en fonction des prochaines actions de Téhéran.

Mais cette pause a mis en évidence une vérité importante : même la plus grande superpuissance militaire ne peut mener une guerre sans fin sans tenir compte des missiles, de la position des alliés et des conséquences économiques.

Désormais, la question principale est de savoir si Trump profitera de cette occasion pour négocier ou si, une fois les stocks de « Patriot » recalculés, il lancera une opération encore plus vaste contre l'Iran.

Donald TrumpIranÉtats-UnisPentagonePatriot
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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