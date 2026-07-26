Javier Milei dans la polémique de la Coupe du Monde 2026 : « On jalouse l'Argentine »

La défaite de l'équipe argentine en finale de la Coupe du Monde 2026 contre l'Espagne n'a pas mis fin aux débats ; au contraire, elle est passée du football à la politique. Le président Javier Milei a répondu aux critiques acerbes sur les réseaux sociaux, affirmant que la négativité envers le pays était motivée par la jalousie.

Ses publications ont rapidement suscité de vives discussions. Désormais, il n'est plus seulement question de Lionel Messi et des performances de l'équipe sur le terrain, mais aussi de l'image internationale de l'Argentine.

Comment Milei a-t-il répondu aux critiques ?

Le président argentin a partagé plusieurs publications sur Instagram pour défendre l'équipe nationale et le pays.

L'un des messages qu'il a diffusés indique :

« Vous avez des ennemis ? Cela signifie que vous avez défendu quelque chose par le passé. Nous défendons l'Argentine. »

Une autre publication soulignait que l'Argentine est un pays qui ne passe pas inaperçu et qui est fort dans de nombreux domaines, raison pour laquelle elle est « jalousée ». Milei a également partagé un message suggérant que « le monde verra de quoi est capable un pays plein d'Argentins ».

Le président a également publié une image générée par intelligence artificielle. On y voit Milei ouvrant son vêtement pour révéler le maillot de l'équipe argentine en dessous, accompagné d'un slogan émotionnel sur la photo.

Comment l'Argentine est-elle arrivée en finale ?

Les champions du monde en titre, entraînés par Lionel Scaloni, ont remporté plusieurs victoires dramatiques lors de la phase à élimination directe de la compétition.

L'Argentine :

a battu l'Égypte 3-2 en huitièmes de finale ;

s'est imposée 3-1 après prolongation contre la Suisse en quarts de finale ;

a renversé la situation dans les dernières minutes contre l'Angleterre en demi-finale pour s'imposer 2-1 ;

s'est inclinée 0-1 après prolongation face à l'Espagne en finale.

Notamment en demi-finale contre l'Angleterre, les buts tardifs d'Enzo Fernández et de Lautaro Martínez avaient propulsé l'Argentine en finale.

Pourquoi la polémique autour de l'Argentine s'est-elle intensifiée ?

Après la finale contre l'Espagne, les critiques à l'encontre de l'équipe argentine ont considérablement augmenté sur les réseaux sociaux.

Les discussions ont soulevé les questions suivantes :

les allégations selon lesquelles les arbitres auraient aidé l'Argentine tout au long du tournoi ;

le comportement des joueurs après la finale ;

le soutien ouvert de certains cercles politiques extérieurs à l'équipe ;

les accusations de racisme envers la société argentine.

Les partisans de Milei ont qualifié ces critiques d'attitude négative face au succès du pays et de l'équipe nationale. Le président a également repartagé des publications affirmant que l'opposition péroniste n'aime pas Messi, intensifiant ainsi le débat politique.

Ainsi, le débat footballistique s'est transformé en une discussion plus vaste sur la concurrence politique intérieure et l'image internationale de l'Argentine.

Le porte-parole de la présidence a également réagi

Le porte-parole du président argentin, Adrián Ravier, a qualifié les messages négatifs contre le pays de « phénomène ayant eu un impact majeur sur les réseaux sociaux ».

Il a souligné que Milei a également lié les débats footballistiques au programme économique du pays. Selon le président, les Argentins peuvent montrer de quoi ils sont capables non seulement dans le sport, mais aussi dans la transformation de l'État.

Ravier a été nommé porte-parole de la présidence en juin 2026 en remplacement de Manuel Adorni. Qualifiant l'équipe argentine de « hautement compétitive », il a noté qu'en plus des avis critiques, des évaluations positives ont également été exprimées à l'égard de Scaloni et de ses joueurs.

Le débat né du football a pris une tournure politique

Les déclarations de Milei ont dépassé le cadre d'un simple soutien de fan à l'équipe nationale. Le président a lié les critiques envers l'Argentine à des thèmes de fierté nationale, de politique économique et de lutte contre l'opposition.

Cependant, expliquer toutes les critiques uniquement par la jalousie pourrait simplifier à l'excès la situation. L'Argentine a atteint la finale de la Coupe du Monde 2026 et a enregistré un excellent résultat, mais certains événements post-tournoi ont également soulevé des questions sur la réputation de l'équipe en dehors du terrain.

Le Mondial est terminé, mais le débat autour de l'Argentine n'est pas clos. La question principale est désormais de savoir si la défense véhémente de Milei unira l'équipe nationale ou si elle politisera davantage la polémique footballistique.